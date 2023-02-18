Фотограф зафіксував російські ракети у нічному небі над Харковом
Джерело:Вадим Беліков
Пізно ввечері 16 лютого окупанти вчергове атакували Харків ракетами. Тоді у місті пролунали кілька вибухів.
Тоді повідомляли, що ракети по мирним містам України летіли з Бєлгородщини. Як згодом в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, окупанти випустили близько 5 ракет, пише 24 Канал.
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Ракетний обстріл потрапив в об'єктив камери
Речник підкреслив, що це були ракети С-300, а також додав, що їх окупанти застосовують зазвичай.
Тут без варіантів. Ракети С-300 вони застосовують не лише по Харківській області, а й по всій лінії зіткнення,
– сказав він.
Як після відбою повітряної тривоги у своєму телеграмі додав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під прицілом окупантів вкотре були об’єкти інфраструктури.
Сліди у небі чотирьох з запущених ракет потрапили в об'єктив харків'янина Вадима Белікова.
Сліди від російських ракет над Харковом 16 лютого 2023 / Фото Вадима Белікова, АР
Ракетні обстріли України: останні новини
- Останню масовану ракетну атаку по Україні окупанти здійснили близько 9 ранку 18 лютого. На жаль, внаслідок неї були попадання у Хмельницьому.
- Загалом, як повідомив Володимир Зеленський, лише за останню добу обстрілів зазнали 10 областей України.
- Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, через російський удар у місті були пошкоджені 1 військьва ціль, 3 навчальні заклади, близько 10 багатоповерхівок, низка комерційних об’єктів, магазинів, кафе та 1 цивільний автомобіль.
- Згодом у мережі появилися фото та відео наслідки ударів по Хмельницькому. Зокрема, на опублікованих кадрах можна побачити, як внаслідок прильоту постраждав житловий будинок та інші цивільні об’єкти.
- На жаль, також не обійшлося без постраждалих. У місті є поранені мирні жителі, зокрема повідомляють, що двох людей госпіталізували.