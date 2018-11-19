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      Французький банк виплатить США понад 1 мільярд доларів за порушення санкцій

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      США оштрафувало французький банк на чималу суму
      США оштрафувало французький банк на чималу суму / Фото з відкритих джерел

      Банк Франції Societe Generale виплатить США близько 1,34 мільярда доларів за порушення режиму американських санкцій щодо Куби, Ірану та Судану.

      Про це повідомила Федеральна резервна система США.

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      ФРС оштрафувала банк на 81,3 мільйона доларів "за небезпечні і необгрунтовані операції", пов'язані з порушенням санкцій США проти Куби. Societe Generale виплатить також 53,9 мільйона доларів мінфіну США в рамках спору. Це дозволить банку уникнути відповідальності за порушення санкцій, введених щодо Куби, Ірану і Судану. Мін'юст США отримає 717,2 мільйона доларів від кредитної організації, ще 325 мільйонів доларів Societe Generale доведеться виплатити департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, 162,8 мільйона доларів – офісу окружного прокурора Манхеттена.

      Загальна сума штрафів, накладених усіма відомствами США, становить 1,34 мільярда доларів.

      США розірвали дипломатичні відносини з Кубою у 1961 році у відповідь за націоналізацію американської власності на острові. Після цього Вашингтон повідомив про введення щодо країни торгово-економічного ембарго.

      Що відомо про Societe Generale?Фінансова група заснована у Парижі в 1864 році. Займається, зокрема управлінням активами, інвестиційним банкінгом, фінансовими послугами. До складу групи входять три банки у Росії – універсальний Росбанк, іпотечний "Дельтакредит", роздрібний "Русфінанс банк", а також страхова і лізингова компанії.

      Теги: Новини Франції Новини США Санкції
      Джерело: 24 Канал
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