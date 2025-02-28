У велику політику Європи прийде лідер, який може змінити усе, – Давидюк

Фрідріх Мерц, який стане новим канцлером Німеччини, здатний навести порядок у Європі. Європейські країни вже усвідомили, що не можна покладатися на підтримку США, тому починають посилювати свої військові спроможності власними силами.

Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що одним із можливих кроків може стати створення європейських військ, що вкрай важливо для України. Адже після нещодавньої перепалки в Овальному кабінеті гарантій безпеки від США, ймовірно, не варто очікувати.

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Прийшов час Фрідріха Мерца

"У велику політику Європи прийде лідер, який може змінити усе", – припустив Давидюк.

Європа вже зрозуміла, що США можуть піти, саме тому необхідні нові лідери, здатні змінити баланс сил у регіоні. Один з таких політиків – майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який, за словами політолога, "може стати справжнім ковтком свіжого повітря для Європи".

Давидюк наголошує, що Ангела Меркель здобула перемогу у 2005 році не зовсім чесним шляхом, коли Мерц програв вибори. Тепер же він, нарешті, здобув свою можливість і зможе навести порядок без впливу Владіміра Путіна й надмірних сподівань на підтримку Дональда Трампа.

Мерц активно висловлює здорові та важливі для Європи заяви, зокрема щодо створення власних європейських військ,

– зазначив Давидюк.

Це дасть Україні шанс, адже якщо США не зможуть надати гарантій безпеки, Європа буде змушена шукати інші шляхи для забезпечення своєї оборони та оборони українців. В умовах нової реальності Європа прагнутиме стати сильнішою, зокрема, через посилення військових спроможностей.

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Зустрічі в Лондоні та Брюсселі, на які запрошено президента України Володимира Зеленського, є важливими кроками для розвитку проукраїнської політики в Європі. Давидюк вважає, що ці зустрічі можуть стати важливим етапом у формуванні нового європейського союзу, здатного забезпечити безпеку без втручання США.