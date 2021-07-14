Загравання небезпечне, – Фурса про вплив співпраці з Китаєм на відносини із Заходом
Джерело:24 канал
Посилення співпраці України з Китаєм можуть сприйняти негативно. Зокрема Сполучені Штати Америки кваліфікуватимуть це як зраду.
Українська влада говорила, що робить вибір на користь європейських цінностей та західного світу, проте будує відносини з Китаєм. Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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"Мовиться про свободу та повагу – речі, на яких базується європейська цивілізація. І таку зраду сприйматимуть негативно. Загравання небезпечне", – сказав Фурса.
У Китаї високий рівень корупції
Інвестиційний банкір зазначив, що в контексті економіки китайці полюбляють корупційні оборудки. Навіть попри те, що у них за це передбачена смертна кара.
Рівень корупції дуже високий. Це допомагає квазідержавному китайському бізнесу просуватися і в Африці, і в Азії. Так само як і в Україні,
– наголосив Фурса.
Як приклад, банкір наводить ситуацію з вакцинами в Україні: "Українське Міністерство охорони здоров'я за часів Максима Степанова домовивилося тільки з Китаєм. Можливо тому, що тільки Китай погодився на посередника".
Також Фурса додав, що Україна має досвід співпраці з китайською корпорацією, коли 8% платежів йшли в офшори. Тому, за його словами, європейський та американський бізнес живе в іншому світі, де не просувають толерування корупції.
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Співпраця України та Китаю: що відомо
- Україна та Китай поглиблюють співпрацю. Володимир Зеленський у розмові з Сі Цзіньпіном зазначив, що Україна може стати "містком в Європу" для Китаю. Результатом спілкування стала домовленість укласти Угоду про безвіз.
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- Колишній посол України у США Валерій Чалий зазначив, що Україні важко буде знайти баланс між конкурентними Китаєм та США.
- Україна не підтримала петицію на захист від геноциду уйгурів в Китаї. Член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль впевнений, що Китай не тиснув на Україну у цьому питанні й не шантажував вакциною.