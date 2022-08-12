План росії щодо легітимізації своїх військ на ЗАЕС провалився, – Галущенко

росії не вдалося втілити у життя свій план щодо легітимізації окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції. Свідченням цього стало засідання Радбезу ООН.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що засідання Радбезу ООН укотре підтвердило, що солідарність країн є важливою для протистояння росії, котра прагне змінити світовий порядок.

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Результати засідання Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС

Галущенко висловив удячність усім, хто підтримав Україну в намаганні повернути суверенне право на ЗАЕС.

Черговий план росії – цього разу щодо легітимізації своїх військ на українській атомній станції – провалився,

– наголосив він.

Міністр зауважив, що більшість учасників засідання Радбезу ООН чудово розуміють, чого варті цинічні заяви росії та її безсоромні маніпуляції.

Галущенко висловив сподівання, що те презирство до здорового глузду й зверхнє ставлення до учасників Радбезу ООН, яке продемонструвала росія, стануть поштовхом до якнайшвидшого відправлення спільної місії МАГАТЕ і ООН на Запорізьку станцію для її деокупації та гарантування ядерної безпеки світу.

Обстріли Запорізької АЕС: що відомо

Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.

Жодні міжнародні організації, у тому числі й МАГАТЕ, наразі не контролюють Запорізьку АЕС. За даними розвідки, росіяни замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.

11 серпня російські військові знову обстріляли Запорізьку АЕС. Ворог влучив зовсім неподалік від першого енергоблока.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше розповів, що у разі аварії на станції потрібно буде евакуювати 275 тисяч людей з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що відомство готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції.

Очільник МАГАТЕ зі свого боку заявив, що хоче очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію. Та це може бути тільки за умови, якщо місія співпрацюватиме з двома сторонами конфлікту.

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