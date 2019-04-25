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      Гаряча доба на Донбасі: поранений український військовий

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      Гаряча доба на Донбасі: поранений український військовий
      Гаряча доба на Донбасі: поранений український військовий / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 24 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

      Окупанти обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Миколаївка, Авдіївка, Верхньоторецьке, Новогнатівка, Водяне та у районі міста Мар'їнка.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції наших захисників біля населених пунктів Новозванівка, Троїцька, Попасна, Шуми та Луганське.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, двох окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.

      Від початку поточної доби противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Гнутове та у районі села Лебединське.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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