Гасили пожежі 10 днів: Греція подякувала українським рятувальникам за допомогу

Українські рятувальники, які гасили пожежі в Греції, зустрілись з заступником Міністра з питань цивільного захисту та кризового управління Греції. Політик подякував українцям за допомогу.

Понад 100 українських пожежників допомагали гасити пожежі в Греції з 6 серпня. Лісові загоряння в країні виникли через рекордну спеку та дії людей.

До теми Епіцентр стихії: на грецькому острові Евбея спалахнула нова пожежа

Влада Греції подякувала українським рятувальникам

Ніколас Хардаліас заявив, що Україна та Греція разом не тільки у свята чи в час відпочинку, але й у біді. Українські пожежники сказали, що завжди готові допомогти.



Влада Греції подякувала українським пожежникам / Фото ДСНС України

Українські рятувальники ліквідували осередки пожеж на понад 19 тисячах метрів

За інформацією ДСНС українським рятувальникам за час роботи вдалось:

ліквідувати окремі осередки пожеж по фронту понад 19 тисяч метрів та глибиною до 60 метрів;

а також низову пожежу на площі 1,7 гектара та верхову площею 350 квадратних метрів;

врятувати 2 населених пункти – Спатарі та Метохи. Зокрема 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець;

– Спатарі та Метохи. Зокрема 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець; а також житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду біля міста Каматріадес.

Коротко про пожежі в Греції

Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі. Тоді вогонь спалахнув одразу в 46 осередках.

У країні зафіксували рекордну спеку – +46 градусів. Ситуацію ускладнив ще й сильний вітер.

Найпотужнішою за всю історію Греції була пожежа на острові Евбея. Там вогонь вирував 10 днів. Стихія знищила ліси та житлові будинки. У п'ятницю, 13 серпня, там спалахнула нова масштабна пожежа.

У результаті займань вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуйовували із небезпечних районів.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що пожежі стали найбільшою екологічною катастрофою за останні десятиліття.

Влада також затримала 118 людей, яких підозрюють у підпалах лісів. Водночас 18 з них вже взяли під варту.