Гауляйтери окупантів на Запоріжжі задумали "націоналізувати" українську власність

Російські окупанти не припиняють цинічне розкрадання українського багатства. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя ставленики Кремля надумалися "націоналізувати" українську власність.

Російська окупаційна влада вирішила привласнити майно України

Гауляйтер Євген Балицький, якого звинуватили у державній зраді, 2 червня незаконно підписав указ про "націоналізацію" майна, яке належить Україні. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву так званого "заступника голови ВДА Запорізької області" Андрія Трофімова.

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Російська окупаційна влада не зупинилася на крадіжці української черешні та вирішила привласнити державне майно України, щоб підвищити свою "ефективність".

Указ підписано з метою забезпечення державних потреб, пов'язаних із підвищенням загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки, а також для збереження національного надбання для мешканців Запорізької області,

– йдеться у заяві колаборанта Трофімова.

Зрадник повідомив, що колаборанти планують "націоналізувати" майно, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року. Йдеться про:

земельні ділянки;

природні ресурси;

об'єкти стратегічних галузей економіки.

Яка ситуація на окупованому Запоріжжі

Збройні сили Росії тимчасово окупували деякі території Запорізької області, проте ЗСУ проводять контрнаступ і вже просунулися майже на 10 кілометрів.

Росія всіляко намагається встановити контроль на Запоріжжі, попри спротив місцевого населення та партизанів.

З цією метою президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на захоплених територіях Кремль хоче провести так званий "референдум". Окупанти відмовилися від загарбання обласного центру та планують "перенести столицю" до захопленого Мелітополя.

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У Росії цинічно заявили, що хочуть привласнити Запорізьку АЕС та включити її у свою систему. Проте в українському "Енергоатомі" висміяли росіян, які не знають, що постачання електроенергії в Росію фізично неможливе.

Більше того, Запорізька АЕС наразі не здатна обслуговувати окупований Крим і Донбас. У випадку повної втрати контролю над ЗАЕС зі сторони України не виключають сценарій її повного відключення.

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