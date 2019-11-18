"Газпром" надіслав "Нафтогазу" офіційні пропозиції щодо транзиту газу

Україна отримала листа від "Газпрому " з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий.

Російська сторона пропонує підписати договір на 1 рік з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на газ на 2020 рік, повідомили у твіттері "Газпрому".

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У зверненні російської газової компанії зазначено, що умовою продовження співпраці є відмова обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Серед інших умов співпраці:

скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції";

скасування звернення "Нафтогазу України" до Європейської комісії проводити розслідування проти "Газпрому";

"Газпром" також чекає позицію української сторони щодо її готовності напряму купувати російський газ з 2020 року.

У "Газпромі" також заявили, що надіслали копії офіційної пропозиції міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу.

Раніше в "Нафтогазі" повідомляли, що не відмовляться від претензій до "Газпрому".

Відмовитися від отримання компенсації за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов’язань в обмін на новий контракт означає звільнити "Газпром" від будь-яких зобов’язань, як за поточними контрактами, так і за новими контрактами,

– писав у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Що відомо про газовий контракт України та Росії?Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік.



Раніше Росія повідомляла про 2 умови для нового контракту: відмова України від судових позовів проти "Газпрому" та поновлення купівлі російського газу.

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