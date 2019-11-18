"Газпром" надіслав "Нафтогазу" офіційні пропозиції щодо транзиту газу
Україна отримала листа від "Газпрому " з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий.
Російська сторона пропонує підписати договір на 1 рік з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на газ на 2020 рік, повідомили у твіттері "Газпрому".
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У зверненні російської газової компанії зазначено, що умовою продовження співпраці є відмова обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
Серед інших умов співпраці:
- скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції";
- скасування звернення "Нафтогазу України" до Європейської комісії проводити розслідування проти "Газпрому";
- "Газпром" також чекає позицію української сторони щодо її готовності напряму купувати російський газ з 2020 року.
У "Газпромі" також заявили, що надіслали копії офіційної пропозиції міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу.
Раніше в "Нафтогазі" повідомляли, що не відмовляться від претензій до "Газпрому".
Відмовитися від отримання компенсації за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов’язань в обмін на новий контракт означає звільнити "Газпром" від будь-яких зобов’язань, як за поточними контрактами, так і за новими контрактами,
– писав у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Що відомо про газовий контракт України та Росії?Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік.
Раніше Росія повідомляла про 2 умови для нового контракту: відмова України від судових позовів проти "Газпрому" та поновлення купівлі російського газу.
Що треба знати про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом"
- 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
- 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
- Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
- Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.