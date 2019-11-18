16:21
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      "Газпром" надіслав "Нафтогазу" офіційні пропозиції щодо транзиту газу

      1007 Читать новость на русском
      "Газпром" просить Україну продовжити співпрацю / 24 канал

      Україна отримала листа від "Газпрому " з офіційною пропозицією продовжити термін дії чинного контракту або укласти новий.

      Російська сторона пропонує підписати договір на 1 рік з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на газ на 2020 рік, повідомили у твіттері "Газпрому".

      Читайте також: У "Нафтогазі" не погоджуються із знижкою на газ, яку запропонував Путін

      У зверненні російської газової компанії зазначено, що умовою продовження співпраці є відмова обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

      Серед інших умов співпраці:

      • скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції";
      • скасування звернення "Нафтогазу України" до Європейської комісії проводити розслідування проти "Газпрому";
      • "Газпром" також чекає позицію української сторони щодо її готовності напряму купувати російський газ з 2020 року.

      У "Газпромі" також заявили, що надіслали копії офіційної пропозиції міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу.

      Раніше в "Нафтогазі" повідомляли, що не відмовляться від претензій до "Газпрому".

      Відмовитися від отримання компенсації за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов’язань в обмін на новий контракт означає звільнити "Газпром" від будь-яких зобов’язань, як за поточними контрактами, так і за новими контрактами,
      – писав у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

       

      Що відомо про газовий контракт України та Росії?Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік.

      Раніше Росія повідомляла про 2 умови для нового контракту: відмова України від судових позовів проти "Газпрому" та поновлення купівлі російського газу.

      Що треба знати про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом"

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

       

      Росія повернула Україні захоплені кораблі
      сьогодні
      29706
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Газпром Газовий контракт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі
      сьогодні , 15:32 Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі
      Леонід Остальцев 383
      Протесты в Гонконге понимают украинцы, но не российские пропагандисты
      сьогодні , 15:00 Протесты в Гонконге понимают украинцы, но не российские пропагандисты
      Юрій Бутусов 274
      Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      сьогодні , 14:15 Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      2609
      Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      сьогодні , 13:00 Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      Сергій Лещенко 692
      Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      сьогодні , 12:00 Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      Блог Медіа 635
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук