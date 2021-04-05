Останнє, чого хоче Росія, – це війна з НАТО, – генерал Ходжес

Росія не збирається воювати з військами НАТО, хоч подекуди "брязкає зброєю". Втім, повномасштабної війни з альянсом у Путіна точно не хочуть.
Джерело:УНІАН
Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес. Генерал підтвердив: Росія нарощує військо і присутність в країнах, що межують з НАТО.
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Кремль нарощує міць
Кремль, за словами Ходжеса, скрізь шукає важелі впливу. Зокрема через використання енергоносіїв у якості зброї. Генерал наводить приклади: Грузія, Вірменія, Азербайджан, де наразі є так звані миротворці, Придністров'я та Україна. До того ж, Росія висуває свої претензії на так званий Північний транзитний шлях в Арктиці.
Війни з НАТО в Кремлі не хочуть
Генерал зізнається: йому хотілося б думати, що американська адміністрація випрацювала стратегію щодо Чорноморського регіону. Білий дім мав би надсилати Росії чіткі сигнали, що для неї важливий не тільки суверенітет країн регіону, але й те, що важливий економічний розвиток регіону.
Але останнє, чого хоче Росія, – це війна з НАТО. Лідерство Сполучених Штатів, яке скріплює NATO, тут є дуже важливим, я б сказав, головним моментом,
– заявив генерал Ходжес.
Ескалація на Донбасі: головне
- Загострення на Донбасі почалося з бою біля Шумів 26 березня.
- Внаслідок обстрілів окупантів загинули 4 українських військових, ще 2 – отримали поранення.
- Пізніше українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною.
- Припускали, що Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.
- Також держава-окупант під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з кордоном України.
- Тоді в США заявили, що "не залишать Україну без підтримки".
- ЄС пригрозив Росії "важкими наслідками", якщо напад таки станеться.
- Втім, військові експерти та журналісти заявляють, що у найближчі тижні чи місяці ескалації конфлікту зі сторони Росії не буде.