Російський генерал, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані, отримав підозру
Джерело:СБУ
Служба безпеки України оголосила підозру російському генерал-лейтенанта Сергію Кобилашу – командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил Росії. Він причетний до воєнних злочинів в Україні. СБУ зібрала доказову базу на окупанта.
Російський командувач віддав злочинниі накази підпорядкованим підрозділам дальньої авіації Росії атакували українські об'єкти високоточними ракетами. У рамках кримінального провадження встановлюються усі причетні особи до ракетної атаки по мирних жителях Умані.
Дивіться також Заправляв російські танки та вивозив зерно: депутату з Херсонщини вручили підозру
Ракетний удар по об’єктах цивільної інфраструктури Умані
Противник наказав нанести ракетні удари по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителі, серед них шестеро дітей. Крім цього 9 людей отримали поранення, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.
Окрім зруйнованої багатоповерхівки ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.
Удар по Умані / Фото Володимира Зеленського
За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.
СБУ з'ясувала, хто командував ударом
СБУ встановила, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
До війни в Україні воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. В результаті за це він отримав генеральське звання та зірку "героя Росії".
На підставі доказів, слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Оскільки посадовець переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.Довідково! Документуванням воєнного злочину держави-агресора займалася прокуратура спільно з Управлінням СБУ та ГУ Нацполіції в Черкаській області.
Останні новини про роботу СБУ:
- Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу. Вони демонструють вміння ефективно працювати на великих дистанціях. Так, снайпер СБУ встановив новий світовий рекорд. Він знищив російського окупанта з дистанції у 3,8 кілометра.
- СБУ викрили "директорку школи" на Херсонщині, яка допомагала окупантам. Жінка вирішила через зраду реалізувати свої кар’єрні амбіції.
- Служба безпеки України влаштувало "бавовну" під час незаконних російських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області. Тоді три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені.