Генерал США припустив, коли в Росії закінчаться люди та амуніція для війни проти України

Росії немає чого святкувати, адже в Україні вона не змогла досягнути всіх своїх цілей. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

За його словами, Міністерство оборони Росії продемонструвало себе у вигляді корумпованої інституції. Самі ж солдати – вбивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів.

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Бен Годжес пригадав, що Путін дав почесні гвардійські звання бригаді, яка причетне до жахливих вбивства цивільних у Бучі.

Я не думаю, що їм є що святкувати. Зрозуміло, що вони захопили територію, завдають величезної шкоди економіці України, блокують експорт зерна,

– пригадав Бен Годжес.

"Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою", – додав Годжес.

На його думку, Росія не може продовжувати робити те, що вона роблять – нескінченно. За словами Годжеса, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби.

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