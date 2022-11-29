Не лише Божий суд: як РПЦ відповідатиме за геноцид проти української нації

У той час, як участь РПЦ у підбурюванні до вчинення геноциду проти українців є добре відомою, її роль як безпосереднього виконавця злочину потребує юридичної оцінки. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Насильницька передача дітей у російські родини як геноцид проти української нації

Діяння держави-агресорки, спрямовані на привласнення українських дітей, насильницьку зміну їхньої ідентичності та перетворення на ворогів України, які реалізуються в межах політики незаконних усиновлень, відповідно до статті 2 (е) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, є геноцидом.

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Російська православна церква як активний учасник насильницької передачі

Насильницька передача відбувається під керівництвом російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за підтримки пропрезидентської партії "Єдина Росія" та Владіміра Путіна особисто. "Благословив" геноцид, інструментом якого виступають українські депортовані діти, Владімір Гундяєв, більш відомий під псевдонімом патріарх Кіріл. Станом на листопад 2022 року відомо про приблизно 400 випадків насильницької передачі маленьких українців у російські родини, втім злочин триває.

У 2022 році синодальний відділ з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ виступив з пропозицією вжити комплекс заходів для реформування церковної опіки над дітьми-сиротами. Як результат – комісія з церковних притулків та питань церковної опіки про дітей була перетворена на центр з питань сімейного влаштування дітей і церковної опіки про дітей. Завданнями центру є сприяння передачі дітей до родин, взаємодія з прийомними сім'ями та профільними державними органами, створення церковних шкіл прийомних батьків.

На практиці парафії РПЦ працюють на два фронти: з одного боку – промиваючи мізки вірянам, заохочуючи їх незаконно всиновлювати депортованих українських дітей, позиціонуючи такі діяння як благі та богоугодні; з іншого боку – РПЦ комунікує безпосередньо з дітьми, навертаючи їх на праведну путь російського православ'я.

У прийомних сім'ях вкорінення вірності традиціям християнства в спотвореному тлумаченні РПЦ є першочерговим завданням. За свідченнями російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, її незаконно всиновлений син Філіп, депортований у липні 2022 року з міста Маріуполь, хоча й не був знайомий з традиціями російського православ'я раніше, поволі інтегрується до парафії. Вагома роль у цьому процесі належить чоловіку омбудсменки, який за період її діяльності зробив справжній кар'єрний ривок – від священика-фрілансера до пастора при храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Крилатському (місто Москва).

Церковний наліт на ідентичність

Роль РПЦ не обмежується винятково насильницькою передачею у російські родини. Влітку 2022 року єпархії здійснювали “особливу” опіку над дітьми з нових окупованих територій. Вони організовували той самий відпочинок у таборах, з якого досі частину вивезених за оригіналами документів дітей не повернули в Україну батькам.

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Волгоградська, Георгіївська, Єкатеринбурзька, Новосибірська, Тамбовська, Ханти-Мансійська та інші єпархії також долучилися до проведення "паломницьких" поїздок та екскурсій. Дітей возили в Кремль. Залучали до "патріаршого хрестового походу". Промивали мізки під час зустрічей з Гундяєвим. Під час своєї проповіді останній підкреслив, що молоде покоління буде будувати російське "велике" співтовариство. Покоління насильницьки навернутих в секту РПЦ та поглинутих "русскім міром" українських дітей.

Зустріч Кіріла з українськими дітьми збігається у часі з незаконними усиновленнями. За свідченнями патріарха, серед неповнолітніх – депортовані не лише з Донбасу, але й з Харківської та Київської областей.

Знання про "православие, самодержавие и русский язык" вкладаються у дитячі голови також через поширення книг. Церковне видавництво "Нікея", яке очолює член Громадської палати РФ Ніколай Брєєв, за підтримки Львової-Бєлової тиражами в десятки тисяч надсилає "правильну" літературу на тимчасово окуповані території. Агентами РПЦ в Україні виступають Харківська, Чернігівська, Вінницька, Львівська та інші єпархії.

Відповідальність РПЦ

Згідно зі статтями 4 та 6 (е) Римського статуту, на основі поданих Верховною Радою України заяв Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину геноциду проти української нації. Однією з таких осіб у контексті насильницької передачі дітей поряд з Марією Львовою-Бєловою є Владімір Гундяєв, глава церковної влади РФ, який керує імплементацією геноцидальної політики окремими єпархіями.

Що стосується відповідальності РПЦ як такої, доречною є її заборона щонайменше в Україні та розгляд можливості визнання її екстремістською в інших державах.

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Як псевдорелігійна організація РПЦ має також відповідати згідно з канонічним правом. Ще 27 липня 2022 року Священний Синод Православної Церкви України звернувся з офіційним листом до Архієпископа Константинополя Варфоломія, прохаючи:

Засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною. Кваліфікувати дії патріарха Кіріла на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні. Позбавити Владіміра Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.

Невідкладний початок процесу притягнення РПЦ та її вищого керівництва до відповідальності здатне вплинути на сповільнення темпів геноциду проти української нації, зокрема – на скорочення випадків незаконного усиновлення депортованих дітей, адже руйнування репутації та втрата впливу єпархіями на місцях спонукатиме прийомні сім'ї обдумати ще раз трагічні наслідки їхніх діянь.

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