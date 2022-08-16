Генсек ООН їде до Львова, щоб зустрітися із Зеленським та Ердоганом, – ЗМІ

Антоніу Гутерреш – генсек ООН – прибуде до Львова, аби зустрітися з Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом. Датою візиту називають 18 серпня.

Вже наступного дня (у п'ятницю 19 серпня) Гутерреш, який заявив, що світ перебуває за крок до ядерного знищення, відвідає Одесу. Там він побуває у порту.

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Далі Гутерреш вирушить до Стамбула. Там запланований його візит до Спільного координаційного центру. Жодних деталей наразі не розкривають. В Офісі Президента інформацію ще не коментували.

Гутерреш побував у Бородянці

Запланований візит Гутерреша – другий від початку повномасштабного вторгнення. Генсек ООН у квітні 2022 року побував у Києві та відвідав Бородянку, звільнену від російських загарбників.

Побачивши наслідки російської агресії, Гутерреш був шокований. Він зауважив, що в одному зі зруйнованих та обгорілих будинків уявив свою сім'ю. Ба більше, під час розмови з журналістами нажаханий Гутерреш зізнався, що бачить, як його онучки "в паніці втікають".

Генсек ООН заявив, що війна – це абсолютне зло. Гутерреш додав, що серця усіх людей світу мають бути з жертвами та постраждалими.

В українській столиці Гутерреш зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді пріоритетною темою зустрічі був порятунок людей з заблокованого Маріуполя.

Гутерреш про ЗАЕС

Коли росіяни вкотре обстріляли ЗАЕС, Гутерреш закликав негайно припинити вогонь. Окрім того, генсек ООН закликав повністю демілітаризувати периметр довкола атомної електростанції.

На жаль, замість деескалації, протягом останніх кількох днів надходять повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо триватимуть, можуть призвести до катастрофи. Я закликаю до того, щоб вся військова діяльність у безпосередній близькості від станції негайно припинилася,

– наголосив Гутерреш.

Генсек ООН закликав:

вивести усіх військових та техніку з території станції ЗАЕС;

надалі уникати будь-якого розгортання сил або техніки на ЗАЕС.

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