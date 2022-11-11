У Генштабі підтвердили звільнення П'ятихаток, Дудчан, Бобрового Кута і ще 9 селищ

11 листопада 2022 , 07:07
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Джерело:

Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив деокупацію 12 селищ на Харківщині, серед них П'ятихатки, Дудчани, Бобровий Кут.

У ранковому зведенні Генштабу 11 листопада наголосили, що наступальні дії на Херсонщині тривають. Відтак, з міркувань безпеки деякі підтвердження будуть згодом.

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Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів,
– йдеться в повідомленні. 

Звільнені селища:

  1. Дудчани,
  2. П’ятихатки,
  3. Борозенське,
  4. Садок,
  5. Безводне,
  6. Іщенка,
  7. Костромка,
  8. Краснолюбецьк,
  9. Калинівське,
  10. Бобровий Кут,
  11. Безіменне,
  12.  Благодатне.
 

 

Автор: Анастасія Лукашевська