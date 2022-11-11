У Генштабі підтвердили звільнення П'ятихаток, Дудчан, Бобрового Кута і ще 9 селищ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив деокупацію 12 селищ на Харківщині, серед них П'ятихатки, Дудчани, Бобровий Кут.

У ранковому зведенні Генштабу 11 листопада наголосили, що наступальні дії на Херсонщині тривають. Відтак, з міркувань безпеки деякі підтвердження будуть згодом.

Увага ЗСУ досягли значних успіхів на Херсонщині й готуються до великої перемоги, – ISW

Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів,

– йдеться в повідомленні.

Звільнені селища: