Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Що чекає на Україну після сплеску дипломатії?

Спершу президент США провів саміт на Алясці з Володимиром Путіним, а декілька днів по тому Володимир Зеленський та ще семеро європейських лідерів зустрілися з Трампом у Вашингтоні.

Після того як Трамп провів переговори з Путіним, він заявив, що російський диктатор готовий зустрітися з президентом України, проте, на думку автора матеріалу, це видається дедалі менш ймовірним.

Журналіст підкреслив, що зрештою саміти завершилися без мирної угоди чи перемир'я.

Попри оптимістичні заяви, вони не створили серйозного поштовху до врегулювання війни – залишаються головні камені спотикання. Перспектива саміту між Путіним і Зеленським у найближчому часі видається малоймовірною, хоча Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до такої зустрічі, називаючи її єдиним шляхом домовитися про завершення війни,

– йдеться в матеріалі.

Своєю чергою, Трамп доручив держсекретарю Марко Рубіо підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Президент України підкреслив, що невдовзі американська та українська делегації зустрінуться, аби обговорити можливість майбутніх переговорів між Москвою і Києвом.

Які очікування на полі бою?

Автор наголосив, що бої тривають у кількох регіонах України та обидві сторони зазнають важких втрат. Москва знову зайняла Курську область, але на території України лінія фронту майже не змінилася за рік, хоча ініціатива більше на боці російських окупантів.

Донбас залишається епіцентром боїв,

– підкреслив журналіст.

Він зазначив, що російські війська намагаються просунутися на півночі Донецької області й захопити місто Покровськ. Москва прагне взяти під контроль частину Донбасу, яку ще утримує Україна.

На фронті дедалі більшу роль відіграють дрони-розвідники та ударні безпілотники. Водночас Росія продовжує авіаудари по містах і селах України, застосовуючи дрони та ракети.

Які головні розбіжності?

Попри оптимістичні сигнали після переговорів сторони розділяють серйозні питання: території та гарантії безпеки.

Путін вимагає, щоб Україна передала всі території Донбасу, а Київ наполягає, що будь-яка мирна угода має передбачати захист від майбутньої агресії Росії. Найкращою гарантією вважається членство в НАТО, але в короткій перспективі це, на думку автора, малоймовірно.

Російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що Москва хоче, аби гарантії безпеки надавала Рада безпеки ООН. Раніше він також казав, що Москва хоче бути "частиною будь-яких гарантій", і це є неприйнятним для Києва.

Ще одна вимога українців – повернення близько 20 000 дітей, викрадених і депортованих до Росії. У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнних злочинах та відповідальності за ці депортації.

Що відомо про переговори лідерів країн?