Про те, чому така конфігурація вигідна самому Трампу і що вона означає для переговорного процесу, в ефірі 24 Каналу пояснив політолог і партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун. За його оцінкою, саме відсутність формальної відповідальності робить цих переговорників зручними для Білого дому.

Чому Трамп відправив на переговори людей без посад?

У переговорах про війну команда США виглядає все більш персоналізованою, а ключову роль отримують люди, які не проходять через офіційну систему відповідальності. Такий формат дає Вашингтону ширший простір для маневру і дозволяє вести розмови так, щоб потім легко змінювати позицію або відступати від заявленого.

Ні Кушнер, ні Віткофф не мають жодної посади офіційної, через яку вони могли б нести політичну відповідальність

– пояснив Джигун.

На цьому тлі фігури, які мають формальні повноваження і підзвітні інституціям, опиняються на другому плані. Посадовці рівня держсекретаря не можуть дозволити собі переговорну "сірість", бо кожне слово має наслідки, а помилка стає політичним фактом.

Для Трампа це дуже зручно – не відправляти на переговори офіційних людей, які підзвітні Конгресу, а замість них залучати тих, хто не несе жодної відповідальності,

– наголосив політолог.

У результаті формується переговорна рамка, яку в разі потреби можна легко переглянути або навіть від неї відмовитися. Для партнерів США це означає додаткову невизначеність, адже за гучними заявами може не стояти ані юридичних гарантій, ані персональної відповідальності за досягнуті домовленості.

