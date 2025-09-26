Однак, у світі сумнівів щодо цього майже немає. У виданні AP зауважують, що так країна-терористка перевіряє не лише рішучість НАТО, а й відвертає увагу та ресурси від війни в Україні, передає 24 Канал.

Навіщо Росія порушує повітряний простір НАТО?

Видання зауважує, що вторгнення в повітряний простір НАТО, у яких звинувачують Росію, досягли безпрецедентного масштабу у вересні.

Однак, подібні випадки фіксують уже десятиліттями.

Але після вторгнення в Україну в 2022 році такі вторгнення несли більшу загрозу, особливо коли два тижні тому дрони влетіли до Польщі та змусили НАТО підняти літаки в повітря, щоб збити їх,

– зауважує видання, наголошуючи, що це стало першим прямим військовим зіткненням між НАТО і Росією з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У виданні припустили, які мотиви має Росія. Так, перед вторгненням в Україну у 2022 році Кремль вимагав, щоб у НАТО відмовилися від будь-яких планів пропонувати Києву членство в Альянсі та скоротили розгортання військ поблизу російських кордонів, зокрема, в Естонії, Латвії та Литві. НАТО відхилило ці вимоги.

Путін також попереджав, аби Альянс не дозволяв Україні бити вглиб Росії зброєю великої дальності, лякаючи атаками на військові об'єкти в країнах НАТО.

Деякі експерти розглядають нещодавнє зростання кількості вторгнень у повітряний простір НАТО як спробу Росії побачити, як відреагує Альянс, щоб скористатися будь-якими розбіжностями чи нерішучістю. А деякі вважають, що Росія сподівається відвернути увагу та ресурси НАТО від підтримки України на захист власної території,

– пише AP.

Так, схоже, Росія хотіла, щоб до Естонії перекинули додаткові засоби ППО, які мали б бути відправлені в Україну.

Так само Кремль не хоче, аби війська НАТО були розміщені в Україні.

Це Москва намагається сказати: "Просто подивіться, наскільки небезпечними вже є речі і наскільки небезпечними вони можуть стати. Пам'ятайте, що ми більш сміливі, свавільні, безрозсудні, рішучі – використовуйте будь-який прикметник, який хочете, але суть у тому, що ми є більшою частиною цього",

– сказав британський політолог Галеотті.

Своїми діями Росія також, ймовірно, намагається підкреслити слабкі сторони НАТО.

Водночас, зважаючи на відсутність адекватної реакції США на порушення повітряного простору НАТО, Росія може ще більше нагнітати ситуацію.

