Після повернення до Білого дому Дональд Трамп скасував мораторій на страти, запроваджений Джо Байденом. Про це пише Reuters.

Як у Трампа хочуть страчувати злочинців?

Тепер адміністрація Трампа планує розширити методи страт на федеральному рівні. Альтернативою смертельним ін'єкціям мають стати розстріли, електричний стілець і удушення газом.

Смертельні ін'єкції залишаються найпоширенішим методом страт у США. Однак дедалі частіше із ним виникають проблеми. Фармацевтичні компанії відмовляються постачати ліки для подібних покарань.

У Мін'юсті зазначають, що розширення переліку методів дозволить проводити страти навіть у разі дефіциту необхідних препаратів.

Виконувач обов'язків генпрокурора Тодд Бланш розкритикував політику попередньої адміністрації Джо Байдена, заявивши, що її мораторій на смертну кару "підірвав систему правосуддя" і не дозволив покарати найнебезпечніших злочинців, зокрема терористів і вбивць.

Мін'юст скасував обмеження часів Байдена, які пом'якшили вироки більшості федеральних засуджених до страти, та відновило розгляд справ щодо смертної кари для десятків обвинувачених.

У США смертна кара досі викликає суперечки. Підтримка серед людей знижується: приблизно 52% виступають за її застосування у випадках вбивств, а 44% – проти.

Правозахисники критикують розширення методів страти, заявляючи, що вони можуть спричиняти надмірні страждання. Деякі політики називають смертну кару "варварською" та "аморальною".

Вбивця української біженки Ірини Заруцької може уникнути покарання

У серпні 2025 року в місті Шарлотт на станції легкорейкового транспорту знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка переїхала до США після початку повномасштабної війни.

Поліція встановила, що дівчину смертельно поранили ножем. Невдовзі затримали підозрюваного – Декарлоса Брауна-молодшого, якому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

З'ясувалося, що Браун і раніше мав проблеми із законом – його неодноразово арештовували з 2011 року за крадіжки, погрози та інші злочини, але більшість справ закривали.

У жовтні 2025 року федеральне журі висунуло йому ще одне обвинувачення у вбивстві, яке вже передбачає можливість смертної кари.

29 грудня 2025 року після медичного обстеження Брауна визнали недієздатним для участі в суді – тобто він не може повноцінно розуміти процес і захищати себе.

7 квітня 2026 року це офіційно підтвердили в судових документах. Тепер суд має вирішити, чи зможе він взагалі брати участь у процесі.

Адвокат попросив відкласти слухання на 180 днів, і штат погодився.

Раніше Браун повідомляв поліції, що йому діагностували шизофренію. У ЗМІ його описували як безхатька, а також звертали увагу на його дивну поведінку – зокрема численні виклики на номер 911 без реальної потреби. Він також стверджував, що нібито в його тіло вживили "штучний матеріал", який, за його словами, контролював його рухи, розмову та навіть харчування. Брауна вже затримували за зловживання системою 911, але тоді суд відпустив його після письмової обіцянки з'являтися до суду.

Після затримання у справі про вбивство Ірини Заруцької він розповідав своїй сестрі, що уряд нібито вживив йому в мозок сторонні "матеріали", які контролювали його поведінку під час нападу. Також він заявляв, що думав, ніби Ірина "читає його думки".

Після трагедії президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає для обвинуваченого смертної кари.