Під час виступу на конференції YES у Києві президент Фінляндії зазначив, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Політик підкреслив, що Росія сподівалася захопити Україну за чотири дні, але війна триває вже чотири роки, а Захід навпаки став згуртованішим, ніж будь-коли, передає 24 Канал.

Що сказав Стубб про війну в Україні?

Стубб також провів паралель між війною Росії проти України та війною Росії проти Фінляндії.

Він нагадав, що у 1944 році його країна зберегла незалежність, але втратила 10% території та частину суверенітету, зокрема можливість обирати військові союзи. Політик додав, що ніколи не хотів би бачити подібного сценарію для України.

Що відомо про російсько-фінські війни?

30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію без оголошення війни. Спершу фінська армія, менша за чисельністю, але добре мотивована, чинила запеклий опір, завдаючи значних втрат радянським військам. Втім, згодом Червона армія прорвала оборону фінів, використавши перевагу в силах і техніці. 12 березня 1940 року було підписано Московський мирний договір. Фінляндія зберегла незалежність, але втратила приблизно 11% своєї території (Карельський перешийок, Виборг, інші землі).

У 1941 – 1944 році між СРСР і Фінляндією відбулася Друга радянсько-фінська війна. Фінляндія воювала разом із Німеччиною проти СРСР, щоб повернути землі, втрачені у 1940-му. Восени 1944 року Фінляндія підписала Московське перемир'я. У підсумку Фінляндія зберегла незалежність, але територіальні втрати стали ще більшими, ніж після "зимової війни". Після війни 1944 року Фінляндія була зобов’язана не вступати у військові союзи проти СРСР і фактично залишалася нейтральною до кінця холодної війни. Лише після розпаду СРСР вона змогла вільно обирати союзи – вступила в ЄС у 1995 році та в НАТО у 2023.

