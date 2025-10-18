Про це в етері 24 Каналу сказала політологиня-американістка Олександра Філіпенко. Вона розібрала заяви глави Пентагону на черговому засіданні "Рамштайн" та вказала на цікаві деталі.
Який важливий меседж у промові Гегсета?
Тон виступу Гегсета на засіданні "Рамштайн" кардинально відрізнявся від телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.
Зокрема, він чітко акцентував, що жорстка сила – єдине, що поважають сторони, які воюють. Тож якщо найближчим часом не з'явиться шлях до миру, то США разом із союзниками забезпечать наслідки для Росії.
Найбільш ефективним стримуванням російської агресії є смертоносний і очолюваний Європою Альянс та боєздатні збройні сили, здатні захистити себе, продовжуючи стримувати російську агресію в Україні.
Це дуже чітка заява. Тут ми бачимо насамперед перенесення відповідальності на Європу. Загалом протягом цього саміту у Брюсселі було видно, що Європа на наших очах усвідомлює себе по-новому,
– зазначила Філіпенко.
Звичайно, допомога США важлива, але ухвалення рішень, здається, переходить до Європи. Зокрема, більше ніж половина країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL, за допомогою якої оплачують американську зброю.
PURL
– це ініціатива, яку започаткували США та НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва.
За словами політологині-американістки, Піт Гегсет – не та людина, яка буде зі стелі щось брати й говорити просто заради того, щоб сказати. Там все вивірено.
Крім цього, Філіпенко зауважила, що усі міністрів оборони виступали перед журналістами. Проте Гегсет пройшов повз журналістів – жодних питань, жодних відповідей. Це говорить про те, що всі його заяви на "Рамштайні" – це заготовлені слова, які узгоджені й сказані невипадково.
Останні заяви Гегсета щодо війни в Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у разі продовження російської агресії США та союзники вдадуться до рішучих дій. Він наголосив, що сили НАТО та українська армія залишаються ключовим стримувальним чинником Кремля.
Він також повідомив, що Україна отримує підтримку через американську зброю, закуплену європейськими союзниками. Водночас поки не уточнюється, чи входять до цього пакета ракети Tomahawk. Водночас глава
Пентагону очікує на збільшення внесків у ініціативу PURL, щоб посилити підтримку України та наблизити мир.