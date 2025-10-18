Про це в етері 24 Каналу сказала політологиня-американістка Олександра Філіпенко. Вона розібрала заяви глави Пентагону на черговому засіданні "Рамштайн" та вказала на цікаві деталі.

Який важливий меседж у промові Гегсета?

Тон виступу Гегсета на засіданні "Рамштайн" кардинально відрізнявся від телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Зокрема, він чітко акцентував, що жорстка сила – єдине, що поважають сторони, які воюють. Тож якщо найближчим часом не з'явиться шлях до миру, то США разом із союзниками забезпечать наслідки для Росії.

Найбільш ефективним стримуванням російської агресії є смертоносний і очолюваний Європою Альянс та боєздатні збройні сили, здатні захистити себе, продовжуючи стримувати російську агресію в Україні.

Це дуже чітка заява. Тут ми бачимо насамперед перенесення відповідальності на Європу. Загалом протягом цього саміту у Брюсселі було видно, що Європа на наших очах усвідомлює себе по-новому,

– зазначила Філіпенко.

Звичайно, допомога США важлива, але ухвалення рішень, здається, переходить до Європи. Зокрема, більше ніж половина країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL, за допомогою якої оплачують американську зброю.

PURL – це ініціатива, яку започаткували США та НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва.

За словами політологині-американістки, Піт Гегсет – не та людина, яка буде зі стелі щось брати й говорити просто заради того, щоб сказати. Там все вивірено.

Крім цього, Філіпенко зауважила, що усі міністрів оборони виступали перед журналістами. Проте Гегсет пройшов повз журналістів – жодних питань, жодних відповідей. Це говорить про те, що всі його заяви на "Рамштайні" – це заготовлені слова, які узгоджені й сказані невипадково.

