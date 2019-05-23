Герус розповів про місію МВФ в Україні, підняття тарифів та співпрацю з Росією

Представник президента в уряді Андрій Герус в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, чим займається місія МВФ в Україні та чи продовжуються перемовини. А також чи є підстави для підняття тарифів та як Україна та Росія розв'язує питання щодо газу.

Місія МВФ в Україні

Андрій Герус наголосив, що представники Міжнародного валютного фонду наразі перебувають в Києві, тому чутки про те, що місія МФВ поїхала – це фейк.

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Він додав, що перемовини між Україною та представниками МВФ тривають, а сама співпраця є пріоритетною для нас.

Економіка України достатньо слабка, тому партнерство з Міжнародним валютним фондом є надзвичайно важливим для нашої країни. Саме МВФ дозволяє Україні мати макроекономічну стабільність,

– сказав Герус.

Нагадаємо, що представники Фонду до України приїхали на 2 тижні , починаючи з 21 травня. Протягом цього періоду вони мали б зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити:

• проблематику зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами,

• проведення реформи у банківському секторі,

• зменшення дефіциту державного бюджету.

Окремо МВФ прагне проговорити тему запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні. За підсумками роботи місії МВФ планувалося ухвалення рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.



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Постачання газу з Росії

Герус повідомив, що наразі актуальним залишається питання закачки газу в сховища, аби в разі "сюрпризів" від Росії, Україна спокійно пережила зиму.

За рішенням Міжнародного арбітражу, Російська Федерація зобов'язана продати "Нафтогазу" п'ять мільярдів кубічного газу. Нам не потрібні ніякі додаткові переговори, ми просто прагнемо, аби Росія виконала свої зобов'язання,

– зазначив представник президента в уряді.

Тарифи для населення

Щодо тарифів на газ, Герус додав, що не бачить об'єктивних причин для збільшення цін.

Вартість газу встановлює Кабмін, але наразі немає ніяких вимог з боку міжнародних партнерів піднімати ціни на газ, тому я не бачу підстав піднімати тарифи,

– заявив Андрій.

Детально про те, як "Нафтогаз" запропонував знизити ціну газу для населення на спеціальних умовах – у матеріалі 24 каналу