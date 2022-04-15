"Гідне місце для дайвінгу": міністр оборони потролив росіян через затонулу "Москву"

Крейсер Чорноморського флоту Росії "Москва", який активно брав участь у війні проти України, спочиває зараз на дні Чорного моря. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що це буде хорошим місцем для дайвінгу.

Очільник Міноборони сказав, що обов'язково відвідає затонулу "Москву" після перемоги України та прикріпив фотографію, де він на дайвінгу плаває поруч з черепахою.

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До слова, Олексій Резніков обожнює підводне плавання – у нього на рахунку вже щонайменше 300 занурень.

"Флагманський" російський військовий корабель — гідне місце для дайвінгу. Тепер у нас є ще одне місце для дайвінгу в Чорному морі. Обов'язково відвідаємо затонулу після нашої перемоги у війні. До речі, у мене вже є 300 занурень з аквалангом,

– написав міністр у твітері.

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