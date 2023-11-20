Гіркін хоче стати президентом: чим небезпечний для Путіна такий конкурент

Терорист Ігор Гіркін написав листа з російського СІЗО, де він зараз перебуває, та висловив бажання балотуватися на пост президента Росії. Своє рішення він вважає шансом "об'єднатися перед зовнішньою та внутрішньою загрозою".

Такий конкурент на президентських виборах може бути небезпечним для Владіміра Путіна. Цією думкою поділився з 24 Каналом російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, додавши, що оскільки Ігор Гіркін є представником російських ультрапатріотів, вони можуть відвернутися від Путіна.

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Путін малює чорно-білу картину світу

Гіркін самим фактом свого висунення на президентські вибори, продемонстрував, що очільник Кремля перестав бути безумовним лідером патріотично налаштовних росіян.

Російські патріоти мали б всі згуртуватись довкола Путіна та підтримувати його дії зокрема у війні проти України.

Однак виявляється, що з саме з табору ультрапатріотів у Путіна з'явився суперник на майбутніх президентських виборах, який гостро критикує його дії,

– зазначив політтехнолог.

Поява такого кандидата – революційне явище. Воно означає, що очільник Росії з якихось причин позбувся голосів у таборі патріотів, в якому раніше мав безумовну підтримку.

Вибори Президента Росії мають відбутися у березні 2024 року. Проте дата, коли вони відбудуться, ще не була оголошена. Так само як і Путін ще не оголосив, що буде вчергове балотуватися в президенти.

Російська влада малює дуже примітивну чорно-білу картину світу. Є "хороші росіяни", які "за Путіна" та "за війну", та є невеличка група відщепенців, які підтримують Захід та "проти Путіна та війни". Гіркін в цю картину світу не вписується,

– зауважив Галлямов.

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Завжди обирають найпримітивніший сценарій

Водночас можна припустити, що лист Гіркіна з заявою про його президентські амбіції є сценарієм Кремля.

Російська влада ризикнула б піти на це, якби росіяни втомились від війни, економічних проблем, екстремізму в країні, коли батьків заарештовують за те, що їхні діти малюють антивоєнні картини, і суспільстві створився запит на нормалізацію ситуації.

У такому випадку поява такого опонента як Гіркін, який готовий воювати до кінця попри все, була б вигідна Кремлю, тому що на його тлі Путін виглядав би "поміркованим" та "зваженим" політиком.

"Гіпотетично таку гру можна уявити, однак мій досвід в російській політиці при Путіні, говорить, що не будуть вони такі складні ігри починати. Вони завжди зі всіх сценаріїв обирають найпримітивніший", – впевнений Аббас Галлямов.

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