Голосував не так, як треба, – глава франківського осередку "Голосу" Тищенко покинув партію

Володимир Тищенко заявив, що виходить з партії "Голос" через те, що відмовляється "перетворюватися в чиюсь маріонетку". Він також відмовився "брати участь в токсичних процесах партії".

Політик заявив, що приєднався до партії тоді, коли її основними принципами були прозорість і чесність. Відповідний допис та заяву про вихід Володимир Тищенко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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З партії "Голос" вийшов голова франківського осередку Тищенко

Ухвалив рішення скласти повноваження голови Івано-Франківської обласної територіальної організації партії "Голос", а також вийти з партії,

– заявив Володимир Тищенко.

Він пояснив, що на з'їзді партії 29 липня у Києві не підтримав:

ні виключення з партії "неугодних" нардепів;

ні зміни до статуту;

ні виключення з політради представників Львівщини Ростислава Добоша та Черкащини Віктора Євпака. Проте він додав, що "голосів вистачило, щоби голова партії отримала повністю підконтрольну політраду".

Після з'їзду Кіра Рудик зателефонувала. Сказала, що бачила на камерах відеоспостереження, що я голосував не так, як треба (?!). Мовляв, я був зобов'язаний голосувати так, як вона сказала, а не так, як мені хочеться,

– розповів політик.

Він також заявив, що не збирається "перетворюватися в чиюсь маріонетку", а також відмовляється "брати участь в тих токсичних процесах, які відбуваються вже в кишеньковій партії "Голос".

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