Глава МЗС Британії прибула до Києва і звинуватила Росію в провокаціях

Ліз Трасс прибула до Києва 17 лютого. Очільниця британського МЗС засудила російську дезінформаційну кампанію.

Візит очільниці МЗС Британії відбувається на тлі загострення ситуації Росією. Про прибуття міністерки повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Глава МЗС Британії з офіційним візитом у Києві

Літак із Ліз Трасс приземлився у Києві,

– заявила Мелінда Сіммонс.

Сама ж Ліз Трасс написала у твітері про обстріл окупантами Станиці Луганської, що на Луганщині.

Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення,

– написала Трасс.

Політикиня відзначила, що така поведінка взята "з кремлівської методички". Також очільниця МЗС заявила, що Велика Британія продовжить засуджувати російську кампанію щодо дезінформації.

До речі, Ліз Трасс мала відвідати Україну раніше, проте вона скасувала візит через захворювання на коронавірус. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав, що візити іноземних гостей – це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації.

Коротко про останні новини щодо агресії Росії

17 лютого окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, школу у Врубівці на Луганщині. Відомо, що постраждали цивільні жителі та один військовий.

За фактами обстрілів Служба безпеки України та Офіс генпрокурора вже відкрили кримінальну справу.

У Євросоюзі також відреагували на обстріли. Зокрема ЗМІ заявили, що у ЄС уважно стежать за обстрілами. Однак щодо додаткових санкцій, то їх наразі не плануюють.

Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садочка – це велика провокація.

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Літак із Ліз Трасс приземлився у Києві!