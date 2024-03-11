"Зараз час для дискусії": глава МЗС Литви про можливість відправлення західних військ в Україну
Джерело:Ouest-France
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що зараз настав слушний час, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні.
В інтерв'ю політик прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну, яка викликала серйозні дебати серед політиків.
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Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії,
– відповів Ландсбергіс на запитання журналістів.
Політик також підкреслив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Владіміра Путіна".
Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас,
– пояснив Габріелюс Ландсбергіс.
Що сказав Макрон про можливість введення військ НАТО в Україну
- Макрон на пресконференції 25 лютого сказав про можливість розгортання військ НАТО в Україні. Він також зазначив, що Росія виступає агресором не лише проти України, а й проти Європи загалом Водночас Макрон зауважив, що консенсусу між союзниками у питанні відправлення військ поки немає.
- Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне наголосив, що в разі відправлення західних військ в Україну вони не братимуть участі в бойових діях.
- Ця тема неабияк схвилювала країни НАТО. Більшість з них негативно сприйняли це висловлювання Макрона і виключили відправку своїх військ в Україну. Йдеться передусім про Німеччину, Велику Британію та США.
- Згодом Макрон знову звернувся до партнерів України й заявив, що наразі союзникам настав час активізуватися. Він наголосив, що станом на зараз не час "бути боягузами". За його словами, деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем посилюють загрозу нападу. Очільник Франції додав, що Європі доведеться "відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".