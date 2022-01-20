Глава ЦРУ закликав Шольца перекрити "Північний потік-2" у разі агресії Росії

20 січня 2022 , 17:01
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Джерело:

The Wall Street Journal

Директор ЦРУ Вільям Бернс занепокоєний скупченням російських військових біля кордонів України. Він закликав перекрити "Північний потік-2" у разі вторгнення.

Про це глава Центрального розвідувального управління повідомив під час зустрічі з канцлером Олафом Шольцом і представниками німецької розвідки напередодні візиту Ентоні Блінкена.

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Сторони обговорили скупчення військ Росії поблизу кордонів України. Вільям Бернс поінформував про можливі сценарії розвитку подій і закликав перекрити "Північний потік-2" у разі нападу.

Своєю чергою Олаф Шольц пообіцяв заблокувати газопровід, якщо Москва наважиться на агресію.

Зупинка "Північного потоку-2"

  • Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США вважають зупинку газопроводу "Північній потік-2" – чи не єдиним важелем, який можна використати для тиску на Росію.
  • Представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що скандальний газопровід можуть зупинити. Зокрема цей варіант розглядатимуть у випадку вторгнення Росії в Україну.
Зверніть увагу! Наразі Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Очільниця МЗС країни Анналена Бербок заявила, що він не відповідає вимогам Євросоюзу.

Загроза вторгнення Росії: коротко

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Автор: Олег Васьків