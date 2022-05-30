У Голій Пристані на Херсонщині патріоти зняли російський прапор з флагштока і перекусили трос

Українські патріоти працюють на тимчасово окупованих територіях. У Голій Пристані, що на Херсонщині, вони зняли прапор Росії з флагштока.

Українські громадяни зовсім не підтримують російських окупантів, які нахабно вдерлися на чужі території. У Голій Пристані російські вбивці вивісили свій прапор на флагштоці. Але він довго не протримався.

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Невідомі патріоти вже забрали триколор окупантів. А трос, за допомогою якого підіймають прапор, – перерізали.

У Голій Пристані зняли прапор окупантів з флагштока / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

На тимчасово окупованих територіях українці пручаються окупантам як тільки можуть. Нещодавно в Мелітополі, що в Запорізькій області, громадяни вийшли на патріотичний мирний мітинг, де заспівали гімн. Напередодні вони розвісили по місту листівки, де закликали усіх небайдужих прийти та продемонструвати загарбникам, що Мелітополь – це Україна. А хтось – партизанить і полює на місцевого гауляйтера.

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Російські окупанти заблокували усі шляхи для виїзду з тимчасово окупованих земель Херсонської області. Місцевим мешканцям не дають потрапити на підконтрольні Україні території. Усі автівки, на яких люди хочуть виїхати, ретельно оглядають і розвертають назад.

Загарбники продовжують поширювати свою пропаганду у Херсоні. Там вони розвісили низку безглуздих білбордів, на яких відверто брешуть, що місто "споконвічно було територією Росії". Офіційно невідомо, за чиї кошти встановили цю рекламу. Але на ній можна знайти надпис "Единая Россия" – провладна російська партія.

За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти створюють оборонні рубежі на Херсонщині та підтягують туди резерви. Вони навіть завезли старезні танки Т-62 та бойові машини піхоти БМП-2. Загалом упродовж останніх днів туди "закинули" близько 120 одиниць техніки.

Окупанти сподіваються назавжди залишитися на Херсонщині. Але їм цього не вдасться. На деяких відтинках на Херсонщині та Запоріжжі українські військові внаслідок успішної контратаки вже просунулися на 8-10 кілометрів.

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