Голодомор – тоді й зараз: як і чому Росія відтворює геноцид часів СРСР

В Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодомору – геноциду, що організував російський режим проти українців майже 90 років тому. Сьогодні нова версія Росії знову реалізує проти України тактику геноциду і намагається знищити мільйони людей.

Геноцид, як державна політика Росії

Голодомор 1932 – 1933 років – страшна сторінка світової історії. Тривалий час ті жахливі події замовчувались, вбивці та їхні нащадки та спадкоємці зробили все, щоб стерти пам'ять про величезні втрати. 24 канал згадує, як розпад СРСР зруйнував змову мовчання та відкрив страшні факти.

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Історії, розказані ще живими свідками Голодомору, шокували, а ще більше шокували цинічні документи радянської влади про механізми створення штучного голоду. На жаль, більшість документів і досі зберігаються в Росії під грифом "таємно". Проте, документи, що доступні історикам чітко вказують – це був спланований геноцид, жертвами якого стали мільйони людей.

Мільйони жертв. Точної кількості вбитих і замордованих голодом людей не знає ніхто. Історики називають цифру від 3 до 7 мільйонів, деякі навіть вказують на можливу кількість жертв у 10 мільйонів людей. Спогади очевидців змальовують інфернальну картину зі сценами канібалізму, горами мертвих тіл вздовж доріг та навколо міст, розстрільні команди та загони карателів.



Поліцейській візок забирає бездомних та дітей, які голодують в Харкові (авторський підпис Вайтінга Вільямса, розміщений у його статті про Голодомор в Україні у журналі Answers у лютому 1933 року). Фото зроблене у серпні 1934 року / Whiting Williams Photographs / Western Reserve Historical Society

Розум відмовляється усвідомлювати ці страшні цифри. Мільйон загиблих, два, сім, десять. Для більшості людей це абстракція. Важко уявити, що хтось здатен вбити стільки людей. Власних громадян. Проте, це було зроблено. Мільйони прирекли на смерть. І зробили це носії так званої "великої руської культури", поціновувачі Пушкіна, Толстого і Достоєвського. Нині їхні нащадки гатять по мирним домам у Херсоні і вбивають людей, яких кілька місяців тому самі проголосили своїми ж співгромадянами, а до того – "одним народом".

"Братські могили для голодуючих" (авторський підпис). Околиці Харкова, 1933 рік. Alexander Wienerberger

Як і чому

Марксисти пояснювали геноцид українського народу класовою війною. Проте, це не так. Фактично, Голодомор був продовженням колоніальної війни імперської Росії проти України, метою якої було підкорення українського народу та його асиміляція.

Українці, які здобули свободу в добу революції, не скорилися більшовикам навіть після чергової втрати державності. Супротив тривав усі 20-і роки та на початку 30-х. Його центрами стали села та хутори. Українці відчайдушно не корилися колективізації та не бажали йти рабами на "ударні будівництва" перших п'ятирічок.



Будинки, в яких жили робітники "Дніпрогесу" / Фото 1932 року. James Abbe / James Abbe Archive

У відповідь на це, Росія вдалася до власної версії "остаточного вирішення" українського питання. Вбила мільйони й нібито підкорила десятки мільйонів українців.

Нібито, бо Україна не скорилася. Не відмовилась від геноцидних практик і Росія – новий Голодомор росіяни влаштували в Україні у 1946 – 1947 роках (його жертвами стали понад мільйон людей). Мета нового злочину – та ж сама, підкорення українців.



1943 – 1944 роки / ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

Українці продовжували боротьбу з окупантами, навіть коли ситуація видавалася безвихідною. Ареною спротиву стали консульство СРСР у Львові 21 жовтня 1933 року та Львівський окружний суд, згодом українські ліси та гори, пізніше – кухні комуналок, а подекуди – сибірські та мордовські табори, і врешті – гранітні сходи Майдану у Києві, що носить нині ім'я Незалежності.

Нова загроза

Україна відновили власну Незалежність у 1991 році для того, щоб більше ніякий тиран не вбивав мільйони українців. На жаль, у 21 столітті Російська імперія у своєму новому втіленні під назвою "Російська Федерація" знову розв'язала війну проти України та розпочала геноцид українського народу. Інакше, схоже, росіяни і не вміють. Росія добре усвідомлює, що робить, а також усвідомлює, що про продовжує справу більшовиків. Доказом тому стало знищення пам'ятника жертвам Голодомору у окупованому Маріуполі.

Дід Путіна на ім'я Спиридон був кухарем Леніна та Сталіна. Колись навколо цього факту розгорілася ціла війна у російському сегменті Вікіпедії. У підсумку статтю про кухаря кривавого тирана, чий онук став також кривавим тираном, видалили як "не важливу".Натомість, історія довела, що "не важливого" не існує, адже це дозволяє простежити зв'язки між минулим і сучасністю. Саме так, адже нинішній володар Росії продовжує вдосконалювати практики, започатковані Леніним і Сталіним.

Нині Росія стирає в попіл українські міста і вбиває мирних людей. Знищення цивільних будинків і так званого "мирняка" – це частини російської воєнної стратегії та основа її перемог. Так було за часів Сталіна, так повторилося вже за Путіна у Чечні, Сирії та Україні.

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Масові депортації населення – не вигадка Путіна. Ці геноцидні практики були відпрацьовані ще в СРСР, коли цілі народи стали жертвами тирана. Так, мова про сумнозвісні операції "Вісла" та "Захід", депортації кримськотатарського народу, чеченців й інгушів. У 2022 році Росія депортувала понад мільйон українців, а також поставила на конвеєр викрадення українських дітей, ба більше, навіть не приховує цього.

Росія не була б собою, якби не розіграла у 2022 році карту голоду. Цього разу росіяни вирішили масштабувати Голодомор на цілий світ та влаштували з цією метою блокаду українських портів у Чорному морі. Якби ця людожерська стратегія спрацювала – новий штучний голод міг би поширитись вже не на десятки мільйонів людей, як в 1932 – 1933, а на сотні мільйонів.

Росія знову намагається повторити геноцид і вбити українців / фото ОП

На щастя, Росія отримала принизливого ляпаса у Чорному морі, а її план хлібної блокади провалився. Втім, у Кремлі вигадали новий спосіб здійснення геноциду – нині ворог нещадно знищує ракетами цивільну інфраструктуру України й намагається спровокувати гуманітарну катастрофу в українських містах і селах. Росія хоче, щоб українці провели зиму без світла, тепла і води. Тобто замість голодної смерті для українців нав'язує холодну смерть.

Україна не сама

На щастя, на відміну від страшних подій Голодомору, Україна нині не сама. Росія у 21 столітті здійснює геноцид у режимі онлайн і зараз кожна людина з доброї волі може побачити злочини росіян проти людяності в Україні на власні очі. 90 років тому це міг зробити хіба що відчайдух Гарет Джонс, нині – кожен, хто має доступ до інтернету.

Навіть Папа Римський Франциск змушений був забути про "велику російську культуру" та подивитись правді у вічі. Нині він вже не говорить, що агресію проти України спровокував абстрактний "Захід", а прямо порівнює геноцид Росії Путіна та геноцид Росії Сталіна під час проповіді у Ватикані на площі Святого Петра.

Цієї суботи (26 листопада) відзначаються роковини жахливого геноциду, Голодомору, винищення голодом 1932 – 1933 років, який був штучно викликаний Сталіним. Давайте помолимося за жертв цього геноциду і помолимося за всіх українців, дітей, жінок, старих, які сьогодні страждають як мученики від агресії,

– Папа Римський обирає сторону добра 23 листопада 2022 року.

На відміну від подій 1932 – 1933 весь світ об'єднався заради України та робить все, щоб Росія не перемогла. Нині міжнародне співтовариство зрозуміло, що війна в Україні є продовженням національно-визвольної боротьби нашого народу, а Голодомор був її трагічною сторінкою. Саме тому, напередодні парламенти Ірландії, Молдови та Румунії визнали Голодомор актом геноциду українського народу, те саме найближчим часом зробить німецький Бундестаг.

23 листопада Європарламент визнав Росію державою, що є спонсором тероризму. Це означає, що цивілізований світ зробив висновки і не повторить помилок. І тих, про які гіркотою та сумом згадував у своєму вірші "Пам'ятай" ("Європа мовчала") Олександр Олесь, і тих, що були вчинені у 2014-му та напередодні вторгнення 2022-го.

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Україна також вивчила уроки поразок і трагедій 20 століття і зробила висновки. Україна не покорилася росіянам, навіть коли наші союзники давали нам кілька тижнів на спротив, обіцяли прихистити десь у себе президента України і не бажали давати важку зброю, щоб не розізлити тирана. Українці мали на це власну думку – і тиран отримав по зубах під Києвом, а потім і під Харковом, на Донбасі і в Херсоні. Росія втратила репутацію міцної сили, більшу частину армії та економіки. Її майбутнє похмуре, найближчі покоління росіян точно житимуть у злиднях без жодних перспектив.

Україна пам'ятає / фото – 24 каналу

Росія програє війну й нині чи не єдина її надія – геноцид мирного населення. Але українців вже не залякати та не скорити. Нині українці розуміють, що мають бути сильним і єдиними. Лише тоді можлива перемога над одвічним ворогом. І стануть неможливими нові геноциди.

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