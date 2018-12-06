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      Голос Америки. Експерти обговорили вплив подій у Керченській протоці на вибори президента-2019

      Голос Америки 71 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – зараз важливими є президентські вибори в Україні-2019, тому експерти вважають, що ключовою ціллю Росії є необхідність поставити при владі дружнє Кремлю керівництво.

      Також у випуску:

      Експерти також обговорили санкції проти Москви та американське військово-морське озброєння для Києва.

      Арешт фіндиректора Huawei – новий виток торгівельної війни США й Китаю?

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини США Голос Америки Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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