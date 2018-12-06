Голос Америки. Експерти обговорили вплив подій у Керченській протоці на вибори президента-2019
У свіжому випуску "Голосу Америки" – зараз важливими є президентські вибори в Україні-2019, тому експерти вважають, що ключовою ціллю Росії є необхідність поставити при владі дружнє Кремлю керівництво.
Також у випуску:
Експерти також обговорили санкції проти Москви та американське військово-морське озброєння для Києва.
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Джерело: 24 канал
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