Голос Америки. Експерти обговорили вплив подій у Керченській протоці на вибори президента-2019

У свіжому випуску "Голосу Америки" – зараз важливими є президентські вибори в Україні-2019, тому експерти вважають, що ключовою ціллю Росії є необхідність поставити при владі дружнє Кремлю керівництво.

Також у випуску: Експерти також обговорили санкції проти Москви та американське військово-морське озброєння для Києва. Арешт фіндиректора Huawei – новий виток торгівельної війни США й Китаю?