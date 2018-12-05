Голос Америки. Конфлікт в Азовському морі: на які кроки очікувати Україні від США та ЄС

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США та ЄС ще формує остаточну відповідь на агресію Росії проти українських кораблів. Постійний представник США у НАТО Курт Волкер сказав, що в арсеналі американського уряду та союзників є ще чимало важелів впливу на РФ.

Також у випуску: Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.