Голос Америки. Конфлікт в Азовському морі: на які кроки очікувати Україні від США та ЄС
У свіжому випуску "Голосу Америки" – США та ЄС ще формує остаточну відповідь на агресію Росії проти українських кораблів. Постійний представник США у НАТО Курт Волкер сказав, що в арсеналі американського уряду та союзників є ще чимало важелів впливу на РФ.
Також у випуску:
Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Джерело: 24 канал
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