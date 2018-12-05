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      Голос Америки. Конфлікт в Азовському морі: на які кроки очікувати Україні від США та ЄС

      Голос Америки 170 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – США та ЄС ще формує остаточну відповідь на агресію Росії проти українських кораблів. Постійний представник США у НАТО Курт Волкер сказав, що в арсеналі американського уряду та союзників є ще чимало важелів впливу на РФ.

      Також у випуску:

      Держсекретар США Майк Помпео пояснив, чому США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Теги: Новини США Голос Америки Курт Волкер Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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