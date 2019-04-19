Голос Америки: Що кажуть у США про рішення суду у справі "Приватбанку"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – три роки назад міжнародні партнери підтримали націоналізацію "Приватбанку" владою і НБУ. Так рішення окружного адмінсуду в Києві щодо денаціоналізації "Приватбанку" прокоментувало посольство США в Україні. Там підкреслили, що це було єдиним ефективним методом захистити вкладників банку, український народ, бізнес і стабільність фінансової системи.
Також у випуску:
Культура дебатів у США: як американці із дитинства вчаться аргументувати свої думки й слухати опонента.
Джерело: 24 канал
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