Голос Америки: Що кажуть у США про рішення суду у справі "Приватбанку"

У свіжому випуску "Голосу Америки" – три роки назад міжнародні партнери підтримали націоналізацію "Приватбанку" владою і НБУ. Так рішення окружного адмінсуду в Києві щодо денаціоналізації "Приватбанку" прокоментувало посольство США в Україні. Там підкреслили, що це було єдиним ефективним методом захистити вкладників банку, український народ, бізнес і стабільність фінансової системи.

Також у випуску: Культура дебатів у США: як американці із дитинства вчаться аргументувати свої думки й слухати опонента.

Джерело: 24 канал