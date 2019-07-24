Голос Америки: У Конгресі США говорили про ризики, що пов'язані з російським газом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній радник Держдепу з енергетичної безпеки Європи Бенджамін Шмітт заявив, що Росія вже намагається використати "Північний потік-2" для шантажу Євросоюзу.
Також у випуску:
Колишній спеціальний прокурор США Роберт Мюллер свідчив у двох комітетах палати представників на тему розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року.
Джерело: 24 канал
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