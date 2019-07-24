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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: У Конгресі США говорили про ризики, що пов'язані з російським газом

      Голос Америки 288 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній радник Держдепу з енергетичної безпеки Європи Бенджамін Шмітт заявив, що Росія вже намагається використати "Північний потік-2" для шантажу Євросоюзу.

      Також у випуску:

      Колишній спеціальний прокурор США Роберт Мюллер свідчив у двох комітетах палати представників на тему розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року.

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      Теги: Північний потік-2 Новини США Євросоюз Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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