Голосування в окупованому Криму впливає на легітимність всіх виборів у Держдуму, – МЗС України
Джерело:"Українська правда"
Росіяни за декілька тижнів обиратимуть депутатів до Держдуми. Держава-агресорка, порушуючи міжнародні правові норми, активно залучатиме до процесу голосування жителів окупованих територій.
Україна наголошує, що вибори до російської Держдуми на території тимчасово окупованих Криму і Донбасу будуть нелегітимними. Про це у коментарі ЗМІ заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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Вибори будуть нелегітимні
У МЗС зазначають: вибори до Держдуми в тимчасово окупованих Криму і Донбасі будуть нелегітимними, а їхні результати – юридично нікчемними.
Ба більше, організація Росією голосування на українських тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу,
– додав Ніколенко.
МЗС наголошує, що Україна продовжить системну роботу над притягненням Росії як держави, так і її окремих представників, до відповідальності за порушення норм міжнародного права та українського законодавства.Зверніть увагу! Будь-які так звані вибори, референдуми, голосування, які проводить Росія на тимчасово окупованій території, є грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН і Будапештського меморандуму.
Заяви Лаврова щодо провокацій
Тим часом у Росії вважають, що жителі окупованого Донбасу з паспортами Росії мають право голосувати. До того ж глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив київську владу в нібито "провокаціях".
В українському МЗС наголошують, що такі заяви розраховані на "внутрішнього російського споживача". Саміт Кримської платформи, нагадав Ніколенко, чітко продемонстрував, що міжнародна спільнота солідарна з Україною щодо Криму.
Вибори у Думу і окупований Донбас: головне
- Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.
- Проявити активність на незаконних виборах Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- Україна висловлює рішучу ноту протесту як проти масової видачі паспортів, так і участі жителів окупованих територій у виборах.
- Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. У 2021 році про точну участь у виборах заявили тільки 22% опитаних росіян. Для порівняння у 2004 таких було 55%.