Голосування в окупованому Криму впливає на легітимність всіх виборів у Держдуму, – МЗС України

Росіяни за декілька тижнів обиратимуть депутатів до Держдуми. Держава-агресорка, порушуючи міжнародні правові норми, активно залучатиме до процесу голосування жителів окупованих територій.

Україна наголошує, що вибори до російської Держдуми на території тимчасово окупованих Криму і Донбасу будуть нелегітимними. Про це у коментарі ЗМІ заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

До теми Відмовились служити в російській армії: в окупованому Криму засудили 10 людей

Вибори будуть нелегітимні

У МЗС зазначають: вибори до Держдуми в тимчасово окупованих Криму і Донбасі будуть нелегітимними, а їхні результати – юридично нікчемними.

Ба більше, організація Росією голосування на українських тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу,

– додав Ніколенко.

МЗС наголошує, що Україна продовжить системну роботу над притягненням Росії як держави, так і її окремих представників, до відповідальності за порушення норм міжнародного права та українського законодавства.

Заяви Лаврова щодо провокацій

Будь-які так звані вибори, референдуми, голосування, які проводить Росія на тимчасово окупованій території, є грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН і Будапештського меморандуму.

Тим часом у Росії вважають, що жителі окупованого Донбасу з паспортами Росії мають право голосувати. До того ж глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив київську владу в нібито "провокаціях".

В українському МЗС наголошують, що такі заяви розраховані на "внутрішнього російського споживача". Саміт Кримської платформи, нагадав Ніколенко, чітко продемонстрував, що міжнародна спільнота солідарна з Україною щодо Криму.

Вибори у Думу і окупований Донбас: головне