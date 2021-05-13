Головне, щоб справа Медведчука не перетворилась в шоу, – Осадчук

Початок рішучих дій з боку Володимира Зеленського щодо Віктора Медведчука є позитивним знаком. Однак важливо, щоб ця справа не перетворилася в шоу.

Депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук заявив, що "феномен Медведчука" з'явився в українській політиці вже давно. Як він зауважив, саме тому виникає занепокоєність, чому президент саме зараз вирішив його атакувати.

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Зеленський перейшов до рішучих дій

За словами Осадчука, політичне та юридичне переслідування Медведчука почалося з рішення Ради нацбезпеки й оборони про запровадження санкцій. Як зазначив нардеп, те що зараз Зеленський і його команда перейшли до рішучих дій, є добрим знаком, але треба враховувати попередні стосунки "Слуги народу" з ОПЗЖ.

Осадчук заявив, що раніше багато критичних голосувань у Верховній Раді "слуги" забезпечували їхніми голосами. Зважаючи на це, важливо, аби такі дії не відбувалися для підняття рейтингу Зеленського.

Зараз мене понад усе турбує те, щоб це все не перетворилося на шоу,

– заявив він.

Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку. Нардеп до 9 липня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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Осадчук також заявив, що для України дуже важливо позбавитися не тільки впливу кума Володимира Путіна, а й взагалі "прибрати" з внутрішньої політичної арени будь-яких проросійських політиків та публічних осіб, які відкрито підтримують агресію проти української держави.

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