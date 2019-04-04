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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Головне не місце, а зміст, – Солонтай пояснив на що треба звертати увагу на дебатах

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      Напередодні кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко погодилися взяти участь у публічних дебатах. Зробили це вони доволі ексцентрично – у відеозверненні один до одного. Проте експерти запевняють, що надмірна показовість відволікає українців від головного: змісту дебатів.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав політолог Олександр Солонтай. 

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      Він наголосив, що суспільство дуже зациклені на деталях: місце, час, умови. Проте ніхто не звертає увагу на те, заради чого ці дебати відбуваються.

      Може ми нарешті поговоримо про те, що ж буде на дебатах? Політики говорять про місце, алкоголь та все, що завгодно, окрім мети дебатів. А про це варто говорити,
      – наголосив Солонтай.

      На думку експерта, нещодавно оприлюднений відеоролик Володимира Зеленського, швидше за все, був відповіддю на перше запрошення Петра Порошенка. Це було тоді, коли з'явилися остаточні результати екзит-полу, і чинний гарант у своєму штабі запросив Володимира Олександровича на дебати. 

      Нагадаємо, що наразі Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком ЦВК
      Джерело: 24 канал
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