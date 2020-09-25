Підозрюваний у хабарництві депутат Юрченко вийшов із СІЗО під заставу. В РНБО запропонували стежити за українськими користувачами "ВКонтакте". Іноземців, ймовірно, знову впускатимуть в Україну. Масштабна пожежа в Китаї на заводі Huawei. Такими були головні новини 25 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Юрченко вийшов із СІЗО під заставу

Цікава думка Зе-корупціонер Юрченко: чого не хоче бачити Зеленський?

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, 24 вересня заплатив 3 мільйони гривень застави, щоб вийти із СІЗО.

Заставу за нардепа внесли у повному обсязі. Наразі ВАКС отримав довідку, яка підтверджує надходження коштів і служить посвідкою для того, щоб людину випустили з СІЗО.

На нього поклали низку обов'язків, серед яких:

не відлучатися з місця проживання без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими людьми про обставини справи, зокрема з іншим підозрюваним – неофіційним помічником депутата Іваном Фіщенком;

здати на зберігання закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Олександр Юрченко та підозра в хабарництві: що треба знати

НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник мав передати своєму керівнику.

Це начебто був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом до цієї суми мали додати ще 200 тисяч доларів.

Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави, яку, до слова, за чоловіка відразу сплатили, тож він на волі.

17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для самого нардепа Юрченка. Того ж дня парламентаря виключили з фракції "Слуги народу" в Раді.

Дії нардепа суворо засудив президент Зеленський. Він вважає, що якщо той винен, то "має сидіти".

Що буде з українськими користувачами "ВКонтакте"

До речі Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж: приголомшливі цифри

Користувачів російської соцмережі "ВКонтакте" з України можуть взяти на облік поліції. Разом з тим правоохоронці займуться розслідуванням фактів поширення контенту у соцмережі. Про таке рішення повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що українські користувачі повинні розуміти власну відповідальність за використання забороненої соцмережі. За його словами, вони "перебуватимуть на обліку".

"Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами", – додав Данілов.

Чому "ВКонтакте" досі доступний в Україні

Він також наголосив, що згідно з українським законодавством, російська соцмережа "Вконтакте" не повинна бути доступною на території України. Даніло додав, що РНБО вже займається цим питанням.

"Фахівці розуміють, про що мовиться. Вони дуже швидко змінюють проксі... Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено", – зазначив Данілов.

Зверніть увагу! Російська соціальна мережа "Вконтакте", а також сервіси "Яндекс", Mail.ru Group та "Однокласники" заборонені в Україні з 2017 року. Приводом для цього стало використання цих компаній і соцмереж спецслужбами РФ як інструмент у інформаційній війні проти України.

Реакція соцмережі

На заяви РНБО відреагували у російській соцмережі. Як заявили у пресслужбі "Вконтакте", вони будуть захищати інтереси своїх користувачів у всіх країнах світу. Як саме вони планують "захищати інтереси користувачів", там не уточнили.

До теми Російська соцмережа "ВКонтакте" знову доступна українцям: як вдалось обійти блокування

Іноземців знову впустять в Україну

До теми Кулеба пояснив, чому Україна закрила в'їзд для іноземців

У Кабміні хочуть скасувати повну заборону на в'їзд для іноземців, яка діє з 29 серпня 2020 року. Громадян інших країн планують прирівняти до українців, які повертаються з-за кордону. Нові правила можуть почати діяти вже з 29 вересня.

Наразі невідомо, коли точно рішення щодо скасування заборони в'їзду для іноземців ухвалять у Кабміні. Водночас у ЗМІ кажуть, що це станеться до 28 вересня.

Які правила для іноземців почнуть діяти в Україні

Правила для українців залежать від того, чи належить держава, з якої вони приїхали, до списку країн зі значним поширенням коронавірусу. Країна входить в цей список, якщо кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч людей за 14 днів перевищує такий показник в Україні.

Після 28 вересня ці правила поширять і на іноземців. Вони будуть змушені самоізолюватись, якщо епідемічна ситуація в країні, з якої вони прибули, гірша, ніж в Україні. Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.

Також іноземці для в'їзду в Україну повинні мати чинний страховий поліс. А якщо вони оберуть самоізоляцію, то повинні встановити спеціальний електронний додаток.

Що відомо про заборону в'їзду для іноземців в Україні

Уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.

Головною причиною заборони була спроба зупинити приїзд хасидів-паломників до Умані на тлі пандемії коронавірусу.

Проте заборона хасидів не спинила. Понад 500 паломників вдалися до хитрощів, заявивши, що Україну використовують лише для транзиту, а це не заборонено урядом. Попри це, хасиди залишилися тут надовше.

Всього у 2020 році в Україну приїхали понад 1000 хасидів.

Масштабна пожежа в Китаї

До теми В Китаї пожежа біля лабораторії Huawei, що тестує 4G і 5G: фото та відео

У китайському місті Дунгуань вранці 25 вересня (близько 10 ранку за київським часом) спалахнула масштабна пожежа на заводі компанії Huawei. Поблизу епіцентру вогню розміщена дослідницька лабораторія китайського техногіганта.

В мережі відразу ж з'явилося чимало роликів, на яких видно величезні хмари сірого диму над будівлею.

Що відомо про пожежу

Спочатку була інформація, що загоряння відбулось у самій лабораторії, в якій працює близько 25 тисяч людей. Вони, зокрема, займаються тестуванням обладнання для мереж 4G і 5G.

Однак, згодом місцева влада цю інформацію спростувала. Вогонь справді спалахнув на території, що належить Huawei. Однак, ця будівля перебуває на стадії будівництва і ще не введена в експлуатацію. Тож людських жертв вдалось уникнути.

Наразі вогонь повністю вдалось ліквідувати.

Пожежа на заводі Huawei: дивіться відео

Ще одне відео з місця пожежі в Китаї: