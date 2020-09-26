Оприлюднили імена усіх загиблих в авіакатастрофі біля Чугуєва. Приголомшлива історія вцілілого курсанта. Саміт Україна – ЄС перенесли. Тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір у Франції. Такими були головні новини 26 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 26 вересня:

Авіакатастрофа біля Чугуєва: відомо імена загиблих

На борту літака перебували 27 людей з 11 областей України: 7 членів екіпажу та 20 курсантів університету Повітряних Сил у Харкові. На жаль, 26 людей загинули.

Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: останні новини – фото, відео

Список загиблих:

Віталій Вільховий – курсант родом із Соснівки Львівської області. Хлопцеві було всього 20 років, він навчався у ліцеї Героїв Крут та з дитинства мріяв літати.

Ростислав Булій – 22-річний курсант зі Старого Самбора, Львівської області;

Андрій Ростопнюк – 21 рік. Родом із Миргорода Полтавської області. Вчився на військового штурмана;

Богдан Матвійчук – вступив в університет у 2018 році. Родом із Новограда-Волинського, що на Житомирщині;

Дмитро Студінський – Озерне, Житомирська область;

Констянтин Зибюк – Староконстянтинів, Хмельницька область;

Богдан Кишеня – 1990 року народження;

Олексій Остапенко – 1991 року народження;

Дмитро Добреля – 1991 року народження;

Ашраф Мсуя – 1991 року народження;

Олег Козаченко – старший лейтенант, 1980 року народження;

Євгеній Іванов – прапорщик, 1978 року народження;

Олег Широчук – прапорщик, 1979 року народження;

Дмитро Андрущенко – молодший сержант, 2000 року народження;

Олександр Бойко – солдат, 2000 року народження;

Дмитро Донець – солдат, 2001 року народження;

Олександр Клевець – солдат, 2001 року народження;

Микола Микитченко – сержант військової служби за контрактом, 1998 року народження;

Олександр Скочков – солдат військової служби за контрактом, 2000 року народження;

Руслан Шеремет – солдат військової служби за контрактом, 1997 року народження;

Євген Скоробогатько – старший солдат військової служби за контрактом, 1993 року народження;

Артем Дудла– солдат, 1999 року народження;

Андрій Померанцев – солдат військової служби за контрактом, 1994 року народження;

Максим Хом'ячук – солдат, 1999 року народження;

Роман Корчовський – старший сержант, 1999 року народження;

Володимир Олабін – солдат, 1999 року народження.



Загиблі курсанти / Фото з фесбуку Антона Геращенка



Загиблі курсанти / Фото з фесбуку Антона Геращенка



Загиблі курсанти / Фото з фесбуку Антона Геращенка

В авіакатастрофі вижив єдиний курсант: приголомшлива історія

Єдиного курсанта, що вижив у авіакатастрофі звати В'ячеслав Золочевський, йому 20 років. Хлопець разом із свохм побратимом вистрибнув із літака, коли той був на мінімальній відстані із землею. Опісля хлопець отямився біля уламків літака та почав гасити товариша, який горів поруч. На жаль, другий хлопець від завданих опіків помер у лікарні.

Наразі Золочевський перебуває у Харківському військовому шпиталі, його фізичний стан задовільний. Медики вивели хлопця із шокового стану, наразі він перебуває у свідомості та дає покази слідчим.

До теми Вистрибнув з літака в останній момент: в авіакатастрофі в Чугуєві вижив лише один курсант

Мати вцілілого хлопця розповіла, що її син дуже чекав на ці польоти. Жінка зізналась, що коли почула про трагедію, не знала, що робити.

Я боялася, що мого сина теж немає,

– додала жінка.

До слова, 25 вересня курсанта відвідав президент Володимир Зеленський. Глава держави також поспілкувався із матір'ю хлопця.

Зеленський відвідав курсанта, що вижив у авіакатастрофі, відео:

Падіння літака АН-26 біля Чугуєва: деталі трагедії

Літак АН-26 розбився ввечері 25 вересня біля Чугуєва, що на Харківщині.

Літак виконував навчальні польоти. Тож на борту були 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та 7 членів екіпажу.

На жаль, 25 людей загинули на місці, ще один – помер у лікарні.

Тіла хлопців дуже понівечені, тож для ідентифікації необхідно буде провести ДНК-експертизу.

Попередня причина авіакатастрофи – відмова лівого двигуна літака. Однак у ДБР є кілька версій, чому сталась катастрофа: технічна несправність агрегатів, неналежне виконання службових обов'язків екіпажем або службовими особами, що були відповідальні за польоти.

Згідно з офіційною інформацією, літак випустили у 1977 році. Ремонтували його востаннє в 1996-му.

Чорні скриньки вилучили з літака. Самописці вціліли, тож згодом їх передадуть на розшифровку.



Авіакатастрофа біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

Саміт Україна – ЄС перенесли

Саміт Україна – ЄС мав відбутися 1 жовтня у Брюсселі, однак дату змінили. Саміт планують провести 6 жовтня. Про зміну дати по телефону домовились президент Європейської ради Шарль Мішель та Володимир Зеленський.

Що вирішуватимуть на саміті:

Говоритимуть про подальше співробітництво з ЄС щодо стримування агресії Росії.

Піднімуть питання оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, інтеграції в цифровий ринок і прогрес у сфері юстиції.

Зауважимо, минулий саміт Україна – ЄС відбувся у липні 2019 року. Після нього підписали угоди щодо фінансової підтримки, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

До речі Боррель сказав Зеленському, що ЄС – не банкомат для України і згадав про олігархів

Світоліна виграла турнір у Франції

Професійна українська тенісистка Еліна Світоліна 26 вересня перемогла у ґрунтовому турнірі у Франції. Спортсменка у трьох партіях перемогла конкурентку, представницю Казахстану Єлену Рибакіну.

У 6 гемі Світоліна оформила брейк і довела партію до перемоги – 6:2. Українка виграла поєдинок на подачі суперниці.

До слова, це вже 15 титул у кар'єрі Світоліної.