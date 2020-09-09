Колишній політв'язнень Володимир Балух у важкому стані, його підключили до ШВЛ. Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан дав інтерв'ю Дмитру Гордону. Верховний Суд зупинив виконання провадження у справі Суркісів проти "Приватбанку". До Ради можуть пройти 5 партій. Такими були головні новини середи, 9 вересня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Колишній політв’язень Балух на ШВЛ

Стан експолітв'язня Кремля Володимира Балуха, якого напередодні сильно побили, залишається тяжким.

Актуально Володимира Балуха побили невідомі: що відомо про його стан і що кажуть у поліції

Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Пацієнт стабільно важкий. Ще без свідомості. На жаль, поки що така невтішна інформація,

– повідомила нардепка Геращенко.

В ефірі 24 каналу заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз підтвердив, що Володимир Балух перебуває у тяжкому стані. Наразі лікарі намагаються стабілізувати його стан.

Народний депутат Ахтем Чийгоз прокоментував стан здоров'я Володимира Балуха: відео

Що відомо про побиття Володимира Балуха: головне

49-річного Володимира Балуха вночі 8 вересня побили невідомі. Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.

Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та вже прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.

В Офісі Президента на інцидент відреагували миттєво. Там висловили стурбованість та висунули вимогу Нацполіції якнайшвидше розслідувати інцидент. Також там натякнули на те, що в ситуації з Балухом могло мати місце вуличне насильство .

. За фактом побиття Володимира Балуха поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Розбій".

Що відомо про Володимира Балуха? Кримський активіст, був фермером. Після того, як Росія анексувала Крим, відмовився від російського громадянства. Сім років тому Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Російські силовики затримали Балуха 8 грудня 2016 року та засудили до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців. З російського полону його звільнили 7 вересня 2019 року. Кримський активіст, був фермером. Після того, як Росія анексувала Крим, відмовився від російського громадянства. Сім років тому Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".Російські силовики затримали Балуха 8 грудня 2016 року та засудили до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців. З російського полону його звільнили 7 вересня 2019 року.

Богдан дав інтерв’ю Гордону

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону.

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У ньому розповів, як ставиться до попередньої влади, кого вважає найкращим прем’єром, як підштовхував Зеленського до президентства та багато іншого.

Ставлення Богдана до попередньої влади

У перші два роки після приходу до влади команди Януковича її представники "злагоджено працювали на шляху до Європейського Союзу". Однак вони були бізнесменами. А президентська влада й бізнес – непорівнянні.

Ексглава ОП вважає Миколу Азарова одним з найкращих українських прем'єрів. Однак найбільш професійним був один з постмайданних урядів, а саме Володимира Гройсмана.

Віра у президентство Зеленського

Богдан заявив, що ще у 2017 році знав, що Володимир Зеленський стане президентом . Тому підштовхував його висунути свою кандидатуру. Натомість президент вагався до останнього – 31 грудня 2018 року, коли офіційно заявив, що йде у президенти.

. Тому підштовхував його висунути свою кандидатуру. Натомість президент вагався до останнього – 31 грудня 2018 року, коли офіційно заявив, що йде у президенти. На думку екскерівника ОП, серіал "Слуга народу" допоміг Зеленському, однак визначальними були грамотна виборча кампанія та сама особистість Зеленського.

Відносини Путіна та Зеленського

під час двостороннього спілкування Володимир Путін завжди з повагою ставився до Володимира Зеленського. Мовляв, Зеленський подобається росіянам.

Мовляв, Зеленський подобається росіянам. Втім нині, схоже, все кардинально змінилося. Колишній голова президентської канцелярії додав, що у нього відчуття начебто "ми його (Путіна – 24 канал) жорстко кинули. Ми обіцяли одне, а зробили нічого".

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Таємні зустрічі з Порошенком

Чиновники ОП періодично зустрічаються з п’ятим президентом Петром Порошенком за обідом у ресторані. На зустрічі, зокрема, ходить Андрій Єрмак. Однак свого наступника Богдан він вважає просто "зручним". Натомість головним в ОП є Микола Тищенко.

Спалені автівки

Вночі 11 серпня в Києві невідомі підпалили електрокар Tesla Богдана. Тепер він повідомив, що тієї ночі насправді йому спалили не один, а два автомобілі.

Коротко про Андрія Богдана

Це молодий український юрист і політик. В українській політиці з'явився ще в далекому 2007 році, коли балотувався у Верховну Раду за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але в парламент не потрапив.

Того ж року почав працювати в Міністерстві юстиції. Там пробув до 2010 року, поки не став урядовим уповноваженим з антикорупційної політики в новому Кабміні Азарова.

Найбільш відомий за появою в команді нового президента Володимира Зеленського. До лютого 2020 року очолював Офіс Президента України.

Провадження у справі Суркісів проти "Приватбанку" припинили

Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до "Прибатбанку".

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Мовиться про справу, за якою з фінустанови мали стягнути 350 мільйонів доларів (10 мільярдів гривень) на користь компаній, що мають стосунок до Ігоря та Георгія Суркісів.

Уряд просив оскаржити:

ухвалу Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року,

ухвалу Апеляційного суду Києва від 20 квітня 2017 року,

постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Усі вони стосуються позовів братів Суркісів щодо націоналізованого "Приватбанку".

Колегія суддів задовольнила клопотання "Приватбанку" та зупинила виконання ухвали Печерського райсуду залишеної без змін до закінчення касаційного провадження у справі. Отже, і призупинено стягнення з "Приватбанку" грошей на користь братів Суркісів.

Також у ВСУ наголосили, що таким чином вони не оцінюють обґрунтованість поданої касаційної скарги. А лише встановлюють існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін.

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Коротко про справу Суркісів і "Приватбанку"

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Головував на засіданні скандальний суддя Павло Вовк.

депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів. Суть позову –

Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (по суті, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб.

Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб. Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України. Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.

Які партії пройшли б у Раду

Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці серпня – на початку вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій.

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Майже всі вони представлені в парламенті, окрім "Радикальної партії Ляшка". Натомість "Голос" до цього переліку не потрапляє. Рейтинг партій складений за свіжими результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Які партії пройшли б до Верховної Ради на перевиборах всередині серпня:

" Слуга народу" – 25,7%.

– 25,7%. "Опозиційна платформа – За життя" – 16,7%;

– За життя" – 16,7%; "Європейська Солідарність" – 15,6%;

– 15,6%; "Батьківщина" – 9,4%.

– 9,4%. "Радикальна партія Ляшка" – 6%.



Які б партії пройшли до Ради в вересні / Інфографіка 24 каналу

Не долають п'ятивідсотковий бар'єр: партія "Голос" (4,3%), партія "Сила і честь" (4%), партія Шарія (3,5%). Рейтинг інших політичних сил – нижчий за 3%. Тих, хто не визначився – близько 14%.

Що відомо про опитування? Його проводили з 29 серпня по 3 вересня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитані 10 000 респондентів методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1%.

До слова, Зеленський досі очолює рейтинг довіри серед українців. Чинному очільнику держави довіряють навіть більше, аніж його попередникам.

Рівень довіри до Зеленського на тлі інших політиків

Володимир Зеленський (довіряють – 44%, не довіряють – 51%)

Юрій Бойко (довіряють – 24%, не довіряють – 58%),

Юлія Тимошенко (довіряють – 22%, не довіряють – 74%),

Петро Порошенко (довіряють – 22%, не довіряють – 75%).

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