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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Головні новини 17 березня: 14 підтверджених випадків коронавірусу та рішення Верховної Ради

      - Читать новость на русском
      Головні новини 17 березня / Колаж 24 каналу

      В Україні підтвердили 14 випадків захворювання на коронавірус. Рада провела позачергове засідання і прийняла законопроєкт про протидію коронавірусу. Ірина Венедиктова обійняла посаду Генпрокурора. У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро. Підозрюваному у вбивстві Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід. Такими були головні новини вівторка, 17 березня.

      Найважливіші новини за вівторок, 17 березня, в Україні та світі:

      14 випадків коронавірусу

      В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

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      Дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України підтвердило такі випадки:

      • 10 – Чернівецька область;
      • 1 – Житомирська область;
      • 1 – Київська область;
      • 2 – місто Київ.

      З цих випадків сьогодні виявили новий у 44-річного чоловіка на Київщині, який був закордоном.

      Також нових 6 випадків на Буковині: 33-річна жінка (летальний випадок), люди віком 31 та 18 років, троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

      Протидія коронавірусу

      Верховна Рада ухвалила тимчасовий законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення коронавірусу. Він діятиме упродовж 3 місяців.

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      Що передбачає законопроєкт

      • організація оперативної закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;
      • можливість повної передоплати за товари і послуги, які закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;
      • звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом;
      • надання населенню можливості працювати дистанційно на період карантину, або надання відпустки;
      • заборона на проведення заходів державного нагляду і контролю на період карантину;
      • введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин;
      • порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання, умисне зараження людей – кримінальну відповідальність;
      • додаткові надбавки у розмірі 200% медперсоналу і іншим особам, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса;
      • внесення змін до Трудового кодексу (можливість надання оплачуваної відпустки).

      коронавірус закон кримінальна відповідальність
      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Під час позачергового засідання парламентарі прийняли ще низку важливих рішень:

      Окрім того, найближчим часом Верховна Рада може ухвалити новий пакет законопроєктів через поширення коронавірусу в Україні. Відповідні документи вже розробляються у комітетах, що займаються медициною і економікою.

      Венедіктова очолила Офіс Генпрокурора

      Депутати 269 голосами підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

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      Венедіктова озвучила свої перші кроки на посаді:

      • Провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі.
      • Ухвалити важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього не лягла.
      • Знизити рівень злочинності.
      • зробити діяльність прокурорів ефективнішою.

      Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

      Уся біографія Ірини Венедіктової – за посиланням.

      Окрім того, Рада підтримала призначення Ігоря Петрашка на пост міністра економіки України.

      Економіст таки очолив об'єднане Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства. Хоча раніше у президентській команді існувала ідея про розподіл відомства на окремі міністерства.

      Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.

      Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім часом економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.

      Уся біографія Ігоря Петрашка – у матеріалі за посиланням.

      Закривають метро

      У Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен через можливість поширення коронавірусу.

      Більше того У київський транспорт не пускатимуть пасажирів без масок

      У Києві закриють метро на вхід о 23:00. Всіх пасажирів, які їхатимуть у цей час, довезуть до місця призначення. Попередньо, метрополітен у Києві не працюватиме до 3 квітня.

      У Харкові метро перестане працювати о 20:00. Відзначимо, що мер міста Генадій Кернес раніше відмовлявся закривати метро у Харкові і називав рішення влади необґрунтованим.

      У Дніпрі метро закрили найшвидше – о 15:00.

      Карантин в Україні через можливе поширення коронавірусу триватиме щонайменше до 3 квітня.

      карантин що заборонено обмежувальні заходи заборона україна
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Левіна відправили під варту

      Шевченківський суд Києва відправив під варту до 2 квітня Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

      Тим часом У справі Гандзюк пройшли обшуки: Павловському вручили нову підозру

      Адвокат Левіна заявив, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити своє життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Він зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього не було жодних питань у правоохоронців.

      Що відомо про роль Левіна у справі Гандзюк

      • Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.
      • На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
      • Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.
      • Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.
      • Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
      • Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

      Все, що відомо про напад на Катерину Гандзюк: дивіться відео

      УЄФА переніс Євро-2020

      УЄФА прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.

      До речі SkyUp почав вивозити українців з Єгипту

      Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.

      У яких містах має пройти чемпіонат Європи:

      • Амстердам (Нідерланди)
      • Баку (Азербайджан)
      • Більбао (Іспанія)
      • Бухарест (Румунія)
      • Будапешт (Угорщина)
      • Копенгаген (Данія)
      • Дублін (Ірландія)
      • Глазго (Шотландія)
      • Лондон (Англія)
      • Мюнхен (Німеччина)
      • Рим (Італія)
      • Санкт-Петербург (Росія)
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Новини політики Євро-2020 Справа Катерини Гандзюк Новини Дніпра Новини Харкова Новини Києва Ігор Петрашко Верховна Рада Публікації
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