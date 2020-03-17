Головні новини 17 березня: 14 підтверджених випадків коронавірусу та рішення Верховної Ради
В Україні підтвердили 14 випадків захворювання на коронавірус. Рада провела позачергове засідання і прийняла законопроєкт про протидію коронавірусу. Ірина Венедиктова обійняла посаду Генпрокурора. У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро. Підозрюваному у вбивстві Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід. Такими були головні новини вівторка, 17 березня.
Найважливіші новини за вівторок, 17 березня, в Україні та світі:
14 випадків коронавірусу
В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.
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Дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України підтвердило такі випадки:
- 10 – Чернівецька область;
- 1 – Житомирська область;
- 1 – Київська область;
- 2 – місто Київ.
З цих випадків сьогодні виявили новий у 44-річного чоловіка на Київщині, який був закордоном.
Також нових 6 випадків на Буковині: 33-річна жінка (летальний випадок), люди віком 31 та 18 років, троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
Протидія коронавірусу
Верховна Рада ухвалила тимчасовий законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення коронавірусу. Він діятиме упродовж 3 місяців.
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Що передбачає законопроєкт
- організація оперативної закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;
- можливість повної передоплати за товари і послуги, які закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;
- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом;
- надання населенню можливості працювати дистанційно на період карантину, або надання відпустки;
- заборона на проведення заходів державного нагляду і контролю на період карантину;
- введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин;
- порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання, умисне зараження людей – кримінальну відповідальність;
- додаткові надбавки у розмірі 200% медперсоналу і іншим особам, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса;
- внесення змін до Трудового кодексу (можливість надання оплачуваної відпустки).
Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Під час позачергового засідання парламентарі прийняли ще низку важливих рішень:
- Рада змінила календарний план сесії через карантин;
- Рада змінила порядок роботи під час карантину;
- Українців частково звільнять від сплати податків через вимушений загальнонаціональний карантин. Серед важливих і суттєвих – це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість;
- Рада підтримала проєкт про доступні лікарські засоби.
Окрім того, найближчим часом Верховна Рада може ухвалити новий пакет законопроєктів через поширення коронавірусу в Україні. Відповідні документи вже розробляються у комітетах, що займаються медициною і економікою.
Венедіктова очолила Офіс Генпрокурора
Депутати 269 голосами підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.
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Венедіктова озвучила свої перші кроки на посаді:
- Провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі.
- Ухвалити важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього не лягла.
- Знизити рівень злочинності.
- зробити діяльність прокурорів ефективнішою.
Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.
Уся біографія Ірини Венедіктової – за посиланням.
Окрім того, Рада підтримала призначення Ігоря Петрашка на пост міністра економіки України.
Економіст таки очолив об'єднане Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства. Хоча раніше у президентській команді існувала ідея про розподіл відомства на окремі міністерства.
Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.
Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім часом економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.
Уся біографія Ігоря Петрашка – у матеріалі за посиланням.
Закривають метро
У Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен через можливість поширення коронавірусу.
Більше того У київський транспорт не пускатимуть пасажирів без масок
У Києві закриють метро на вхід о 23:00. Всіх пасажирів, які їхатимуть у цей час, довезуть до місця призначення. Попередньо, метрополітен у Києві не працюватиме до 3 квітня.
У Харкові метро перестане працювати о 20:00. Відзначимо, що мер міста Генадій Кернес раніше відмовлявся закривати метро у Харкові і називав рішення влади необґрунтованим.
У Дніпрі метро закрили найшвидше – о 15:00.
Карантин в Україні через можливе поширення коронавірусу триватиме щонайменше до 3 квітня.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Левіна відправили під варту
Шевченківський суд Києва відправив під варту до 2 квітня Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Тим часом У справі Гандзюк пройшли обшуки: Павловському вручили нову підозру
Адвокат Левіна заявив, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити своє життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Він зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього не було жодних питань у правоохоронців.
Що відомо про роль Левіна у справі Гандзюк
- Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера.
- На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
- Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018.
- Левіна оголосили в міжнародний розшук. 16 березня екстрадували з Болгарії в Україну.
- Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
- Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.
Все, що відомо про напад на Катерину Гандзюк: дивіться відео
УЄФА переніс Євро-2020
УЄФА прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.
До речі SkyUp почав вивозити українців з Єгипту
Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.
У яких містах має пройти чемпіонат Європи:
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)