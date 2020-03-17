Головні новини 17 березня: 14 підтверджених випадків коронавірусу та рішення Верховної Ради

В Україні підтвердили 14 випадків захворювання на коронавірус. Рада провела позачергове засідання і прийняла законопроєкт про протидію коронавірусу. Ірина Венедиктова обійняла посаду Генпрокурора. У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро. Підозрюваному у вбивстві Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід. Такими були головні новини вівторка, 17 березня.

Найважливіші новини за вівторок, 17 березня, в Україні та світі:

14 випадків коронавірусу

В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

Важливо Доставка ліків по Україні: що відомо

Дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України підтвердило такі випадки:

10 – Чернівецька область;

– Чернівецька область; 1 – Житомирська область;

– Житомирська область; 1 – Київська область;

– Київська область; 2 – місто Київ.

З цих випадків сьогодні виявили новий у 44-річного чоловіка на Київщині, який був закордоном.

Також нових 6 випадків на Буковині: 33-річна жінка (летальний випадок), люди віком 31 та 18 років, троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Протидія коронавірусу

Верховна Рада ухвалила тимчасовий законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення коронавірусу. Він діятиме упродовж 3 місяців.

Важливо Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

Що передбачає законопроєкт

організація оперативної закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;

можливість повної передоплати за товари і послуги, які закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом;

надання населенню можливості працювати дистанційно на період карантину, або надання відпустки;

заборона на проведення заходів державного нагляду і контролю на період карантину;

введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин;

порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання, умисне зараження людей – кримінальну відповідальність;

додаткові надбавки у розмірі 200% медперсоналу і іншим особам, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса;

внесення змін до Трудового кодексу (можливість надання оплачуваної відпустки).



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Під час позачергового засідання парламентарі прийняли ще низку важливих рішень:

Рада змінила календарний план сесії через карантин;

Рада змінила порядок роботи під час карантину;

Українців частково звільнять від сплати податків через вимушений загальнонаціональний карантин. Серед важливих і суттєвих – це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість;

Рада підтримала проєкт про доступні лікарські засоби.

Окрім того, найближчим часом Верховна Рада може ухвалити новий пакет законопроєктів через поширення коронавірусу в Україні. Відповідні документи вже розробляються у комітетах, що займаються медициною і економікою.

Венедіктова очолила Офіс Генпрокурора

Депутати 269 голосами підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

Зверніть увагу Венедіктова про роботу Рябошапки на посаді генпрокурора: Це саботаж

Венедіктова озвучила свої перші кроки на посаді:

Провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі.

Ухвалити важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього не лягла.

Знизити рівень злочинності.

зробити діяльність прокурорів ефективнішою.

Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.



Уся біографія Ірини Венедіктової – за посиланням.

Окрім того, Рада підтримала призначення Ігоря Петрашка на пост міністра економіки України.

Економіст таки очолив об'єднане Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства. Хоча раніше у президентській команді існувала ідея про розподіл відомства на окремі міністерства.

Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.



Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім часом економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.



Уся біографія Ігоря Петрашка – у матеріалі за посиланням.

Закривають метро

У Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен через можливість поширення коронавірусу.

Більше того У київський транспорт не пускатимуть пасажирів без масок

У Києві закриють метро на вхід о 23:00. Всіх пасажирів, які їхатимуть у цей час, довезуть до місця призначення. Попередньо, метрополітен у Києві не працюватиме до 3 квітня.

У Харкові метро перестане працювати о 20:00. Відзначимо, що мер міста Генадій Кернес раніше відмовлявся закривати метро у Харкові і називав рішення влади необґрунтованим.

У Дніпрі метро закрили найшвидше – о 15:00.

Карантин в Україні через можливе поширення коронавірусу триватиме щонайменше до 3 квітня.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Левіна відправили під варту

Шевченківський суд Києва відправив під варту до 2 квітня Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.