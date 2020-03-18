Головні новини 18 березня: коронавірус у Шахова, штрафи за порушення карантину

У нардепа Сергія Шахова підтвердили коронавірус. В Україні починають діяти штрафи за порушення режиму карантину. Метро у Києві працюватиме, але з обмеженнями. Однак призову в армію під час карантину не буде. Такими були головні новини середи, 18 березня.

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Коронавірус у нардепа Сергія Шахова

У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Інформацію підтвердили у Міністерстві охорони здоров'я. Нещодавно він відпочивав в Італії, де рекордна в Європі кількість заражених коронавірусом.

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Відомо, що нардеп прилетів додому 11 березня. Переночував вдома, а наступного дня був у Києві. Шахов не був на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Ради 17 березня 2020 року. Однак відвідував профільний комітет. Після цього з'явились симптоми коронавірусу.

Інформацію про позитивний тест на коронавірус повідомили 18 березня. Наразі Шахов перебуває на самоізоляції.

Сам він прокоментував ситуацію, зазначивши, що медична лабораторія, де він здавав аналізи, телефоном підтвердила, що у нього коронавірус.

Що відомо про депутатів, які з ним контактували

заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що усім депутатам, які контактували з Шаховим рекомендовано самоізолюватись;

нардепи з фракції "Голос", які раніше контактували з Шаховим, теж будуть в самоізоляції.

Шахов зазначив, що точно контактував з нардепом Сергієм Вельможним, Олександром Суховим та Олександром Лукашевим. Однак додав, що може пам'ятати не усіх, з ким спілкувався, тому переконаний, що кожному у Верховній Раді треба пройти тест.

У мережі почали поширювати фото, де Сергій Шахов вітається за руку з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також фото Шахова з Володимиром Зеленським. Однак ці фото зроблені до того, як Шахов повернувся з Женеви.

Згодом у пресслужбі Верховної Ради повідомили, що усім депутатам, з якими спілкувався депутат Шахов, проведуть тестування на коронавірус.

Важливо! У своєму зверненні Володимир Зеленський сказав, що вдалося встановити повний список людей, які контактували зі зараженим.

Штрафи за порушення карантину

Верховна Рада ухвалила тимчасовий закон про заходи щодо запобігання пандемії коронавірусу. Зокрема, ввели в дію відповідальність за порушення карантину. Таке практикують у багатьох країнах світу.

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Покарання за відсутність маски в громадському транспорті

Можуть оштрафувати за відсутність захисної маски. Перший раз правоохоронці можуть лише попередити, однак надалі – штрафувати. Юрист 24 каналу Василь Мірошниченко зазначає, якщо в аптеці немає масок, їх можна зробити самостійно з марлі або гігієнічного паперу. Такої маски достатньо для виконання вимог законодавства – їздити в громадському транспорті.

Покарання магазинів

Магазинів, які торгують товарами не першої необхідності повинні тимчасово припинити працювати. Якщо вони цього не роблять, то тоді мусять платити штраф. Це порушення вимог, які забезпечують здоров’я всієї нації.

Кримінальна відповідальність

Порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання. У випадку умисного зараження людей – кримінальну відповідальність.

За словами юриста, якщо людина знає, що хвора на коронавірус, але залишає лікарню та спілкується з іншими, вони можуть захворіти. Тому за це передбачене покарання.

Однак під час епідемії складно проводити слідчі дії. До того ж це небезпечно – для слідчих, прокурорів, свідків, потерпілих. Утім, термін давності залишається. Епідемія колись завершиться і порушників потім можуть і покарати. Тому загроза покарання реальна. Але це не буде миттєво.

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За порушення норм щодо запобігання пандемії коронавірусу передбачені такі покарання:

штраф від 17 тисяч до 51 тисяч гривень;

арешт на строк до шести місяців;

обмеження волі на строк до трьох років;

позбавлення волі на строк до трьох років.

посадові особи, які порушили правила карантинного режиму, будуть зобов'язані виплатити штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Якщо дії людини стали причиною загибелі людей або призвели до інших тяжких наслідків, покарання може збільшитися до 8 років позбавлення волі.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Робота метро в Києві

Міська влада Києва розробляє план спеціальних заходів, щоб запустити роботу метрополітену. Однак користуватися ним зможуть не всі.

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За словами секретаря Київради Володимира Прокопіва, метро повинне обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Крім того, є ще одна важлива проблема. Приблизно половина медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей.

Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи,

– пояснив Прокопів.

Що відомо про обмеження транспорту під час карантину

раніше через карантин у Києві, Дніпрі та Харкові закрили метро;

це спричинило колапс на дорогах: маршрутки переповнені, а люди масками не користуються;

у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів;

також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.

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Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Скасування призову в армію

Військкомати призупинили заходи щодо призову українців на військову службу. Пауза триватиме щонайменше до 3 квітня – завершення загальнонаціонального карантину. Однак згодом термін можуть продовжити.

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Військові комісаріати та територіальні центри комплектації і соцпідтримки на карантин не йдуть. Вони продовжуватимуть роботу з документами та організовуватимуть протиепідемічні заходи.

Головам призовних комісій рекомендували організувати роботу комісій відповідно до карантинних обмежень. Раніше у Генштабі ЗСУ висловили сподівання, що призов таки вдасться відновити у травні – червні.