Головні новини 20 квітня: коли в Україні буде пік COVID-19, втрати на війні

В уряді очікують, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні припаде на початок травня 2020 року. Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ, троє військових отримали поранення, з них один, на жаль, помер. Якість атмосферного повітря у Києві та низці областей покращилася. Українці відзначили Обливаний понеділок. Такими були головні новини в Україні та світі в понеділок, 20 квітня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 20 квітня:

Коли очікувати пік коронавірусу в Україні

В українському уряді очікують, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні припаде на початок травня 2020 року. Після його проходження Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

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Зауважимо, що раніше пік коронавірусу очікували приблизно 14 – 15 квітня, а потім говорили про 17 квітня. Згодом у МОЗ сказали, що новий спалах заражень коронавірусом в Україні може статися через п'ять – десять днів після Великодніх свят. Причина – багато українців, попри карантин, пішли до церкви, де могли заразитися.

Що відомо про пік коронавірусу?Кількість інфікованих на піку захворювання – це математичне моделювання на основі даних різних країн світу.



Наразі МОЗ намагається максимально розтягнути пік, щоб не допустити ситуації, коли система охорони здоров'я буде перевантажена. Адже у такому випадку не буде вистачати лікарів та не буде можливості лікувати всіх.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 20 квітня в Україні зафіксували 5 710 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 151 людина, втім одужати вдалося 359 хворим.

захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 151 людина, втім одужати вдалося 359 хворим. В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня , однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.

, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації. У 1074 медиків в Україні підтвердили коронавірус , із них 43 – за минулу добу.

, із них 43 – за минулу добу. 20 квітня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Зокрема, це стосується Вінницької, Луганської, Чернівецької, Чернігівської, Сумської, Херсонської та Хмельницької областей.

Втрати на фронті

Від початку доби 20 квітня на фронті було спокійно, однак уже в обід окупанти порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових. Троє захисників отримали кульове поранення. Їх госпіталізували. На жаль, травми, які отримав один із воїнів, виявилися несумісними з життям.

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У штабі ООС зазначили, що такі дії бойовиків безкарними не залишилися. Військові Об'єднаних сил відповіли на атаку ворога. Наразі про втрати противника нічого невідомо.

Зверніть увагу! На Донбасі на Великдень, 19 квітня, проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських бійців немає.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу