Головні новини 1 лютого: скандал навколо "бандерівського" закону у Польщі, замах на "міністра ДНР"

1 лютого увага світової спільноти, в тому числі України, прикута до Польщі, де місцевий сенат підтримав закон про Інститут національної пам'яті, у якому передбачається покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і згадки про співпрацю самої Польщі з нацистами. В той час у Донецьку здійснили замах на так званого "міністра оборони ДНР". Таким були головні новини в Україні та світі.

Польща та "бандерівський" закон

26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. 1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.

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Прийняття такого законопроекту викликало схилю обурення по всьому світу, та й в Польщі зокрема. Його піддали критиці уряди США та Ізраїлю. На нього жорстко відреагував Президент України Петро Порошенко. Не менш гострою була і реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 лютого 2018 р.

Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень та поділяємо занепокоєність наших міжн партнерів щодо згаданого закону. Готові до об'єктивного діалогу і спільно вивчати факти, а не міфи 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 лютого 2018 р.

Через цей закон спікер Верховної ради Андрій Парубій скликав депутатів на нараду.

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Президент Європейської ради поляк Дональд Туск засудив польський закон про "бандеризм". А в ОБСЄ побачили там обмеження свободи вираження. І теж виступили проти.

Навіть у Польщі мітингують проти скандального закону про "бандеризм".

Тепер всі очікують, що Президент Польщі Анджей Дуда накладе вето на цей закон.

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МВФ та черговий транш Україні

В Міжнародному валютному фонді озвучили чіткі вимоги, за яких готові фінансувати Україну. МВФ наполягає на створенні Антикорупційного суду в Україні, а також на ринкових цінах на газ. Лише тоді відновиться фінансування України фондом.

При цьому в МВФ заявили, що поки прибуття місії Фонду до України немає в планах.

Обстріл "міністерства оборони ДНР"

Невідомі обстріляли будівлю так званого "міністерства оборони ДНР". Бойовики назвали це замахом на "міністра оборони" Кононова.

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Росія, Крим та війна на Донбасі

Дуже активною була і Росія. Після того, як її винищувач здійснив небезпечне перехоплення американського літака-розвідника над Чорним морем, у Міноборони Росії зробили обурливу заяву щодо авіапростору над Кримом.

Пентагон створить підрозділ для підготовки війни із Росією та Китаєм, – The Times https://t.co/YglJZhZtqJ pic.twitter.com/TaFYDo7yN7 — 24 канал (@24tvua) 1 лютого 2018 р.

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Окрім того, Росія висунула умови повернення своїх офіцерів до СЦКК – хочуть там бачити бойовиків "Л/ДНР".

Донбас може перетвориться на пустелю – страхітливий прогноз фахівця з екології https://t.co/OH1yoQChKy pic.twitter.com/afEl22FDIA — 24 канал (@24tvua) 1 лютого 2018 р.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що американські спецслужби продовжують полювати за громадянами Росії по всьому світу. У той же час, Міноборони Росії опитує військових, чи готові вони придушувати мітинги.

Попри це, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відреагував на створення в Україні "Національної дружини". На його думку, в Україні стає все більше збройних формувань.

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Роскомнадзор вимагає в українського сайту зняти інформацію про жахіття злочинів російської армії. І посилається на рішення російського суду за 2016 рік.

Люди, у нас війна, – Кондратюк звернувся до українських зірок, які гастролюють Росією https://t.co/PksuSs9rHX pic.twitter.com/YWDxldJ7kH — 24 канал (@24tvua) 1 лютого 2018 р.

Однак, після того, як Україна отримає від США протитанкові ракетні комплекси Javelin, Кремль не ризикуватиме провокувати зростання ескалації конфлікту на Донбасі. Крім того, російський бюджет не витримає нові витрати на посилення бойових дій, оскільки військові авантюри Кремля ґрунтовно його виснажили.

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Батьківські комітети у школах

У ЗМІ з’явилась інформація, що Міносвіти заборонило у школах батьківські комітети. Згодом МОН дало роз’яснення цієї ситуації: нічого не забороняли, просто привели законодавство до сучасних норм.