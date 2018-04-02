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Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм

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Головні новини 2 квітня в Україні та світі
Головні новини 2 квітня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Початок квітня здивував українців зовсім не весняною погодою, негода наробила біди у багатьох областях України. На буремному Донбасі проросійські найманці продовжують порушувати передвеликоднє перемир'я. 2 квітня відзначають Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Такими були головні новини понеділка, 2 квітня.

Негода в Україні

На 2 квітня синоптики прогнозували в Україні зовсім не весняні дощі зі снігом і температуру близьку до нуля.

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У низці регіонів оголосили штормове попередження.

Надзвичайники звітували, що через сильні пориви вітру майже 200 населених пунктів по всій Україні залишились без світла.

На додачу до дощів у деяких областях прийшли ще й паводки. Так, траса з Києва до Харкова швидше нагадувала річку, а не дорогу.

Дивіться відео про стан траси Київ – Харків:

На Сумщині поліція пересіла на човни через підтоплену частину міста.

За прогнозами синоптиків, вже у вівторок, 3 квітня, погода в Україні буде сухою, теплою та сонячною практично у всіх регіонах і такою вона має зберегтись до самого Великодня.

Окупанти зривають перемир'я

Проросійські терористи на окупованій частині Донбасу вперто продовжують порушувати передвеликоднє перемир'я, яке мало б розпочатись 30 березня.

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В українській стороні СЦКК відвітували, що бойовики збили безпілотник ОБСЄ, який фіксував пересування російської техніки на Донбасі.

Попри оголошене перемир'я найманці навіть намагаються йти в наступ. За даними "Інформаційного спротиву", противник активізувався поблизу шахти "Бутівка".

Українські захисники дали гідну відсіч і терористи були змушені відступити.

Відхід групи окупанти прикривали вогнем великокаліберних кулеметів та 82-мм мінометів.

З початку понеділка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових на фронті щонайменше 10 разів.

День поширення інформація про аутизм

2 квітня відзначають Всесвітній день поширення інформації про аутизм.

Аутизм або занурення у себе – поширений розлад, коли людина має труднощі у суспільстві, їй важко спілкуватися з іншими людьми.

Ці люди потребують особливих умов, а правильний підхід до дітей та дорослих з аутизмом дозволяє їм отримати освіту і соціалізуватися, бути повноправними членами суспільства.

Більше читайте про проблему аутизму в матеріалі: Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві

аутизм
2 квітня – День поширення інформації про аутизм

Перший "паспорт" сина Джамали

Чоловік Джамали поділився першим документом їхнього сина. Сеїт-Бекір Сулейманов показав перше фото з пологового будинку.

Перший паспорт! Чи не перестаємо дякувати Всевишньому! Про що я можу говорити з упевненістю: так це, якщо є можливість бути поруч під час пологів - обов'язково йдіть!
– радить новоспечений тато.

На своїй сторінці в Instagram чоловік Джамали повідомив, що його син народився з вагою 3260 грамів і зростом 53 сантиметри.

Теги: Новини України Джамала АТО Війна на Донбасі Погода Негода в Україні Новини політики
Джерело: 24 Канал
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