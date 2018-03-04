Головні новини 3 березня: розгін наметового містечка під Радою і продовження епопеї з Газпромом

3 березня правоохоронці жорстоко розігнали наметовий табір, який ще з жовтня стояв під стінами Верховної Ради. Є постраждалі серед поліції та мітингувальників. Епопея після заяви російського монополіста "Газпром" про розірвання контракту з НАК "Нафтогазом України" продовжується. А нардеп Євген Дейдей показав нову обраницю. Такими були головні новини 3 березня в Україні та світі.

Розгін наметового табору під Радою

Вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка, що вже кілька місяців поспіль стояло під стінами Верховної Ради. За офіційною версією силовиків, вони прийшли, щоб провести слідчі дії за рішенням суду.

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Однак "слідчі дії" перетворились на сутички з мітингувальниками та розгін самого наметового містечка.

Дивіться відео розгону наметового містечка під Радою:

Штурм табору стався приблизно о 7 ранку. У поліції заявили, що на місці вони виявили 9 гранат РГД-5, запали та "коктейлі Молотова".

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Було затримано понад сто осіб. Їх доставили до кількох райвідділків Києва, пізніше їх почали відпускати.

Нардеп Єгор Соболєв ввечері 3 березня повідомив, що 112 затриманих активістів відпустили на волю, підозру висунули лише одному із затриманих.

За даними поліції, внаслідок ранкових сутичок під Радою постраждало загалом 20 осіб, серед яких і семеро правоохоронців.

У мережі опубліковане відео, на якому видно, як виглядала зачистка табору з висоти.

Обурення, зокрема, і в народних депутатів викликали фото, на яких правоохоронці ставили затриманих на коліна та позували на камери, тримаючи їх за коміри.

Емоційною реакцією з цього приводу відзначився видворений з України лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі. Він навіть закликав провести 18 березня всеукраїнський мирний марш.

"Газпром" розриває контракт з "Нафтогазом": продовження

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

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2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.

Вже вранці у суботу Порошенко похвалив українців за те, що "прикрутили", а у "Нафтогазі" показали цифри, наскільки це виявилось ефективним.

Гарант також заспокоїв, що критична ситуація для України, яка виникла через "Газпром", вже позаду.

У Міносвіти вже поспішили заявили, що з понеділка, 5 березня, навчальні заклади працюватимуть у штатному режимі.

А у міненерго РФ тим часом запевняють посадовців з ЄС, що через ініційоване Росією розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" Європі "нічого не загрожує".

Службовий роман нардепа Дейдея

Народний депутат Євген Дейдей підтвердив, що вже тривалий час не живе зі своєю дружиною Інгою, а має стосунки із колегою по "Народному фронту" 27-річною Дариною Ледовських, яка свого часу також ледь не стала народним депутатом.

У 2017-му Дарина Ледовських, яка є племінницею чинного нардепа від "Народного фронту" Олени Ледовських, була обрана заступницею голови молодіжного крила партії "Народний фронт". Вона нагадала, що відмовилась від мандату на користь майбутньої дитини.