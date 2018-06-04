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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом

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Головні новини 4 червня в Україні та світі
Головні новини 4 червня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Суд у Росії оголосив вирок українському журналістові Роману Сущенку. Його засудили до 12 років колонії суворого режиму. Поліграф показав, що Савченко планувала теракт. Під Києвом обстріляли авто кримінального авторитета Олександра Ліщенка. Такими були головні новини понеділка, 4 червня.

Романа Сущенка засудили до 12 років

4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.

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Захист українця подаватиме апеляцію на такий вирок.

Петро Порошенко, коментуючи вирок Сущенку, заявив, що такими діями Кремль демонструє свій "панічний страх".

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що іншого від Росії ніхто й не очікував.

Натомість рідні Сущенка не знають, що з ним буде далі.

Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, кореспондент агентства "Укрінформ". 30 вересня 2016 року його затримали у Москві, куди він приїхав у приватних справах, звинувативши у шпигунстві. Усі звинувачення проти себе Сущенко відкидає.

Дивіться відео про вирок Романові Сущенку:

Ще одного українця затримали у Росії 

31 травня затримали у Москві громадянина України Андрія Гашенка.

4 червня інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

Чоловіка підозрюють у нібито контрабанді запчастин до військової техніки, щоправда затримання сталося не під час проходження кордону, як це зазвичай буває.

Пізніше у понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви обрав українцеві запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою.

Поліграф показав, що Савченко готувала теракт у Раді

4 червня Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на "детекторі брехні" народного депутата України Надії Савченко.

Поліграф підтвердив, що нардеп обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу та розробила чіткий план теракту в урядовому кварталі у Києві.

Савченко обговорювала плани збройного захоплення влади та брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади підшукувала та перевозила зброю,
– йдеться у заяві, поширеній прес-службою СБУ.

Водночас експерти не змогли отримати позитивних відповідей на питання: чи бажала Савченко змінити владу в Україні в конституційний спосіб, чи вважає вона діяльність Президента України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Секретаря РНБО, членів Кабінету Міністрів України, керівників політичних партій злочинною.

Стрілянина під Києвом

В ніч на 4 травня у селі Гореничі біля Києва по на автомобіль Range Rover відкрили вогонь із автоматичної зброї.

Свідки розповідають, що почули звуки пострілів, а поліцейські, які прибули на виклик, виявили авто з трупом чоловіка.

Відомо, що авто належить Олександру Ліщенку – його називають кримінальним авторитетом на прізвисько "Ліча", який нібито контролює столичні Троєщинський та Лук'янівський ринки.

У автомобілі виявлено тіло молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями. Як згодом виявилось, це був 23-річний водій Ліщенка Максим Ковтуненко.

Відео про розслідування стрілянини під Києвом в ніч на 4 червня:

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Надія Савченко Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Роман Сущенко
Джерело: 24 Канал
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