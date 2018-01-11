02:37
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору

22:27, 11 січня 1024 Читать новость на русском
Головні новини 11 січня в Україні і світі
Головні новини 11 січня в Україні і світі / Колаж 24 Каналу

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2018 році. З’явились несподівані деталі у справі про так звані "гроші Януковича", до яких може бути причетний і Петро Порошенко. А захворювання на кір продовжує поширюватись українськими містами. Такими були головні новини четверга, 11 січня.

Вихідні-2018

У четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2018 році.

Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, робочий день із п'ятниці 9 березня на суботу 3 березня, оскільки 8 березня припадає цього року на четвер.

З понеділка 30 квітня робочий день рекомендують перенести на суботу 5 травня.

П'ятниці 29 червня можна буде відпрацювати у суботу 23 червня, а замість понеділка 24 грудня радять попрацювати у суботу 22 грудня.

Новий рік у 2019 році припадає на вівторок, тому у Кабміні порадили перенести робочий день з понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Календар вихідні 2018

Календар святкових та вихідних у 2018

Куди тягнуться сліди від "грошей Януковича"

Телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, у якому йдеться, що президент-втікач Віктор Янукович зумів вивести з України 1,5 мільярда доларів за посередництва компанії ICU, яка пов'язана, з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою.

Читайте також: Які норми порушила компанія, що допомогла Януковичу вивести гроші в офшори

З цією компанією також пов'язують Макара Пасенюка, якого прозвали "фінансистом Петра Порошенка".

Рішення Краматорського суду, на яке посилається Al Jazeera, в Україні вирішили засекретити.

Експерти вже встигли назвати так звану "спецконфіскацію" мільярдів Януковича "мильною бульбашкою".

Спалах кору в Україні

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевнила, що епідемії кору на сьогодні в Україні немає, а вакцини від цієї хвороби вистачає.

Однак у Києві нещепленим від кору дітям заборонять відвідувати дитсадки і школи, а на Одещині одна дитина померла від ускладнень хвороби.

Кір в Україні

Кір в Україні

Теги: Новини України Новини політики гроші Здоров'я Лікування Валерія Гонтарева Віктор Янукович Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору
11 січня, 22:27 Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору
1024
Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия
11 січня, 22:01 Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия
Віталій Кулик 823
Водохреща-2018: де купатися в Києві
11 січня, 20:02 Водохреща-2018: де купатися в Києві
398
Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році
11 січня, 19:14 Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році
597
Проти представників УПЦ МП відкрили провадження за розпалювання ворожнечі та ненависті
11 січня, 17:53 Проти представників УПЦ МП відкрили провадження за розпалювання ворожнечі та ненависті
3092
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Війна на Донбасі: Україна виграла першу важливу справу в Євросуді з прав людини
 25 липня 2017 , 14:17
Головні новини 2 листопада: безвізовий режим з ОАЕ та рейтинг найвпливовіших жінок року
 3 листопада 2017 , 08:00
В окупованому Криму розглянуть 72 справи проти кримських татар, – Ірина Геращенко
 18 грудня 2017 , 11:25
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук