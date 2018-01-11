Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2018 році. З’явились несподівані деталі у справі про так звані "гроші Януковича", до яких може бути причетний і Петро Порошенко. А захворювання на кір продовжує поширюватись українськими містами. Такими були головні новини четверга, 11 січня.

Вихідні-2018

У четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2018 році.

Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, робочий день із п'ятниці 9 березня на суботу 3 березня, оскільки 8 березня припадає цього року на четвер.

З понеділка 30 квітня робочий день рекомендують перенести на суботу 5 травня.

П'ятниці 29 червня можна буде відпрацювати у суботу 23 червня, а замість понеділка 24 грудня радять попрацювати у суботу 22 грудня.

Новий рік у 2019 році припадає на вівторок, тому у Кабміні порадили перенести робочий день з понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Календар святкових та вихідних у 2018

Куди тягнуться сліди від "грошей Януковича"

Телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, у якому йдеться, що президент-втікач Віктор Янукович зумів вивести з України 1,5 мільярда доларів за посередництва компанії ICU, яка пов'язана, з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою.

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З цією компанією також пов'язують Макара Пасенюка, якого прозвали "фінансистом Петра Порошенка".

Рішення Краматорського суду, на яке посилається Al Jazeera, в Україні вирішили засекретити.

Експерти вже встигли назвати так звану "спецконфіскацію" мільярдів Януковича "мильною бульбашкою".

Спалах кору в Україні

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевнила, що епідемії кору на сьогодні в Україні немає, а вакцини від цієї хвороби вистачає.

Однак у Києві нещепленим від кору дітям заборонять відвідувати дитсадки і школи, а на Одещині одна дитина померла від ускладнень хвороби.

Кір в Україні