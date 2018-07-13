Головні новини 13 липня: Маленька перемога власників єврономерів, депутат побив жінку

Верховна Рада України підтримала два законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах. Мати Олега Сенцова попросила Путіна про помилування сина. У Гостомелі, що неподалік Києва, голова осередку партії "УКРОПу" Микола Пасальський вдарив жінку кулаком в обличчя. Такими були головні новини 13 липня в Україні та світі.

Розмитнення автомобілів на єврономерах: Рада ухвалила рішення

У Верховній Раді підтримали два законопроекти, що стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах. Так, за проект закону №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах у першому читанні проголосувало 265 народних депутатів. За законопроект №8488 за основу віддали свої голоси 256 нардепів.

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Зауважимо, що перший вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто, а другий передбачає внесення змін до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.



Що передбачають законопроекти про єврономери

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Мати Сенцова написала лист до Путіна

Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина.

Усі матері люблять своїх дітей, хочуть їм свободи і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина та людини, захопленої своєю професією – кінорежисурою. Не буду Вас переконувати в невинності Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він уже відсидів чотири роки у в'язниці. Його чекають діти, молодший син страждає аутизмом. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька,

– мовиться у документі.



Повний текст клопотання матері Сенцова про його помилування

Як розповіла сестра Олега Наталія Каплан, клопотання написали 22 червня, а 26 червня його передали Путіну. Наразі відповіді на нього немає.

Опісля з'явилася реакція Кремля на таке звернення. Так, за словами речника господаря Кремля Дмитра Пєскова, звернення матері Сенцова до Путіна буде розглянуто, коли воно надійде в Кремль.

"Почекаємо, коли воно надійде. Безумовно, воно буде розглянуто і не залишиться без уваги", – каже він

На питання про те, чому Путін раніше помилував громадянку України Надію Савченко, а також двох лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза без їхнього особистого прохання, той зі свого боку відповів, що "це питання лежить у юридичній площині".

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Українські політики помахали кулаками

Неабиякого резонансу набув інцидент у Гостомелі, де член "УКРОПу" Микола Пасальський вдарив жінку кулаком в обличчя за прохання вигулювати свого собаку на повідку.

Зауважимо, що інцидент трапився ще ввечері 9 липня, але у мережі відео з камер спостереження з'явилося лише 13 липня. На оприлюднених кадрах видно, як вулицею біжить собака породи пітбуль без повідка, а слідом за ним йде його господар, який відволікається на розмову телефоном. Згодом помітно, що пітбуль підходить до інших собак: в цей момент на вулиці є багато перехожих, серед яких і діти. Жінка, яка побачила собаку без нагляду, зробила зауваження власнику та попросила взяти свого улюбленця на повідок. Опісля політик підходить до жінки, і у відповідь на слова з розмаху б'є її рукою в обличчя.

Депутат Пасальський накинувся з кулаками на жінку: відео

У партії "УКРОП" вже відреагували на цей інцидент. На сайті політсили з’явилось повідомлення про те, що вони засуджують такі дії голови гостомельського осередку Миколи Пасальського та за це він позбудеться членства у партії.

#УКРОП засуджує дії голови гостомельського осередку Миколи Пасальського та позбавить його членства у партії.https://t.co/bCegf5G3S1 pic.twitter.com/6xzbUtfJMR — УКРОП (@ukropcomua) 12 July 2018

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Крім того, розпустив руки і міністр енергетики Ігор Насалик, який не лише на словах посперечався з депутатом від "Нашого краю" Сергієм Шаховим.

Сама сутичка сталася на мітингу шахтарів у Києві після того, як народний обранець спробував вирвати мікрофон у міністра. Відповідне відео із бійкою оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний обранець.

На ролику видно, як Шахов розповідає, що прийшов на мітинг, щоб змусити Міністерство енергетики та вугільної промисловості виплатити зарплати шахтарям та не допустити масштабних скорочень.

Сьогодні дали команду звільнити 100 шахтарів. А людям треба годувати свої сім'ї. Ще в минулому році міністр обіцяв, що всі борги будуть погашені. Але зарплати досі не виплатили. Сьогодні під стінами міністерства – шахтарі із Донеччини, Львівщини, Кіровоградщини,

– зазначив нардеп.

Також можна побачити, як Насалик намагається щось пояснити, говорячи в мікрофон, проте фактично відразу Шахов намагається відібрати у нього мікрофон. У підсумку спроби переростають у штовханину, а опісля депутата та міністра розчепили правоохоронці.