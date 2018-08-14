Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї

Читайте також: Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже 93-й день. У вівторок, 14 серпня, політв’язень зустрівся із російською правозахисницею Зоєю Свєтовою та розповів їй, що вважає свій стан "передкритичним".

Свєтова розповіла, що розмовляла із політв’язнем 2 години у присутності начальника колонії і ще 2 працівників.

Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і надають суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя,

– розповіла Свєтова.

За словами російської правозахисниці, Сенцов виглядає так, як на фото, яке раніше Росія передала Україні.

Однак те фото статичне, і в Олега дуже похмуре обличчя, нещасні очі. А коли я з ним спілкувалася, він усміхався, сміявся, був дуже жвавий. Проте сильно схуд. Йому важко говорити, він періодично заплющував очі, бо сильно втомився,

– розповіла Свєтова.

Вона додала, що політв’язень не очікував візиту правозахисниці та дуже зрадів йому.

Читайте також: Путін опинився у патовій ситуації, – дипломат

"Він дуже сильний духом, і для мене це було дуже важливо. Він упевнений в тому, що робить, певен у своїй правоті", – розповіла Свєтова.

Правозахисниця додала, що режисер не планує припиняти голодування. За словами Свєтової, мета голодування Сенцова залишилася такою ж, як і була: звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Путін скасував ліцензії України на користування надрами окупованого Криму

Читайте також: ДТП за участю сина екс-соратника Медведчука: батько мажора виступив на захист порушника

У Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їх реєстрації.