Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
Із українським режисером Олегом Сенцовим, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, зустрілася російська правозахисниця. Президент РФ Путін скасував ліцензії України на користування надрами окупованого Криму. В італійській Генуї обвалився міст, загинуло щонайменше 35 осіб. Такими були головні новини 14 серпня в Україні та світі.
Із Сенцовим зустрілася російська правозахисниця
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Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже 93-й день. У вівторок, 14 серпня, політв’язень зустрівся із російською правозахисницею Зоєю Свєтовою та розповів їй, що вважає свій стан "передкритичним".
Свєтова розповіла, що розмовляла із політв’язнем 2 години у присутності начальника колонії і ще 2 працівників.
Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і надають суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя,
– розповіла Свєтова.
За словами російської правозахисниці, Сенцов виглядає так, як на фото, яке раніше Росія передала Україні.
Однак те фото статичне, і в Олега дуже похмуре обличчя, нещасні очі. А коли я з ним спілкувалася, він усміхався, сміявся, був дуже жвавий. Проте сильно схуд. Йому важко говорити, він періодично заплющував очі, бо сильно втомився,
– розповіла Свєтова.
Вона додала, що політв’язень не очікував візиту правозахисниці та дуже зрадів йому.
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"Він дуже сильний духом, і для мене це було дуже важливо. Він упевнений в тому, що робить, певен у своїй правоті", – розповіла Свєтова.
Правозахисниця додала, що режисер не планує припиняти голодування. За словами Свєтової, мета голодування Сенцова залишилася такою ж, як і була: звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць.
За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.
Путін скасував ліцензії України на користування надрами окупованого Криму
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У Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їх реєстрації.
3 серпня цей документ підписав президент Росії Володимир Путін.
Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій,
– йдеться в повідомленні.
До моменту вступу закону в силу право користування ділянками надр надавалося без проведення торгів за рішенням Кабміну на підставі заявки надрокористувача.
Своєю чергою, український правник-міжнародник Геннадій Друзенко в інтерв'ю 24 каналу розповів, що підписання цього закону свідчить, що перехідний період закінчився, і Росія приводить законодавство до внутрішньої злочинної і хибної з міжнародної точки зору логіки. Хоча, зауважує фахівець, навряд чи після анексії Криму українські компанії добували там корисні копалини.
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Водночас він наголошує: це комплексна проблема для України, тому що у влади досі немає конкретної відповіді, як ми будемо повертати Крим.
Експерт також наголосив, що й дипломатичні шляхи не дуже впливають на Росію. На його думку, США, швидше, вдалися до не дуже приємної для України аналогії з державами Балтії після окупації СРСР. Як і тоді, США не визнають анексію, але це не завадить американцям розвивати стосунки з РФ.
При цьому, вважає правник, до російських компаній, які видобуватимуть в анексованому Криму нафту і газ, можуть бути застосовані санкції. Але сумнівно, що це відбудеться.
Кримські санкції легко обійти. Європа – найбільший споживач російських вуглеводнів. І ніхто ніколи не знає, чиї насправді купує нафту і газ. Вони йдуть по трубах, завжди можна зробити фірми-прокладки і продавати кримські газ і нафту, як сибірські,
– зауважив Друзенко.
Обвал мосту в італійській Генуї
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14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 35 людей.
Італійські ЗМІ уточнюють, що обвалилася ділянка мосту довжиною близько 100 метрів.
Рятувальники, що працюють на місці, залучили собак до пошуку постраждалих, які можуть перебувати під завалами.
Тим часом, очевидці обвалу автомобільного мосту Моранді в італійському місті Генуя стверджують, що бачили блискавку, яка влучила в переправу перед тим, як вона розрушилась.
Блискавка вдарила в міст, і ми побачили, як він обрушився,
– стверджують люди.
Ймовірною причиною обвалу мосту окрім влучання у переправу блискавки міг стати потужний шквальний вітер. Серед імовірних причин обвалу називають також пошкодження конструкції мосту через проливні дощі.
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В італійських ЗМІ зазначають, що на мосту, зведеному в 60-х роках минулого століття, часто велися ремонтні роботи.
Відео з місця трагедії:
Пізніше стало відомо, що людей із навколишніх будинків, розташованих поблизу обваленого мосту в італійській Генуї, евакуювали в більш безпечне місце, оскільки існує загроза подальшої розрухи.
"Існує ризик руйнування інших частин мосту, тому ми евакуювали людей з усіх навколишніх будинків", – розповів виданню один із рятувальників.
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Своєю чергою, глава цивільної оборони Анджело Борреллі повідомив, що в момент обвалу на мосту перебували близько 35 автомобілів, а також три вантажівки.
У вітчизняному МЗС вже відреагували на трагічний інцидент. У відомстві просять українців, які проживають або зараз перебувають у Генуї сконтактувати зі своїми рідними. У МЗС поки не надають інформацію про постраждалих чи загиблих в Італії громадян України.
Київ опинився у "хвості" рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу
Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Так, найкомфортнішим містом для життя визнаний Відень.
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На другому місці в рейтингу опинився Мельбурн (Австралія), третє місце посіло місто Осака (Японія). Замикають першу п'ятірку Калгарі (Канада) та Сідней (Австралія).
Рейтинг міст світу, найкомфортніших для проживання
Окрім того, до топ-10 рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо (Японія), Торонто (Канада), Копенгаген (Данія) та Аделаїда (Австралія).
Останнім у списку найкомфортніших для проживання міст світу опинився Дамаск (Сирія), який посів 140-е місце. До списку антирекордсменів також потрапили Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі (Пакистан).
Щодо українських міст, то до рейтингу потрапив Київ, який посів 118 місце, набравши 56,6 бала зі 100 можливих.
Додамо, що The Economist також склав рейтинг міст, які за 5 років найбільше погіршили або покращили своє становище у списку.
Так, Київ став лідером серед міст, які погіршили своє становище. За 5 років показник комфортності життя у столиці України впав на 12,6%.